Son Dakika Haberleri: İzban İstasyonunda Trenin Altına Atlayıp Canına Kıydı (2)

İzban İstasyonunda Trenin Altına Atlayıp Canına Kıydı (2)

1 saat önce

KRİMLİĞİ BELİRLENDİözel bir kolejde lise 3. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki A.K. olduğu belirlendi.

İzban İstasyonunda Trenin Altına Atlayıp Canına Kıydı (2), System.String[]
KRİMLİĞİ BELİRLENDİ

özel bir kolejde lise 3. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki A.K. olduğu belirlendi. A.K.'nın cenazesi, yapılacak olan otopsinin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi. 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:57 Kaynak: DHA

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