İzban İstasyonunda Trenin Altına Atlayıp Canına Kıydı (2)
1 saat önce
KRİMLİĞİ BELİRLENDİözel bir kolejde lise 3. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki A.K. olduğu belirlendi.
KRİMLİĞİ BELİRLENDİ
özel bir kolejde lise 3. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki A.K. olduğu belirlendi. A.K.'nın cenazesi, yapılacak olan otopsinin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:57 Kaynak: DHA
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