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İZBAN seferleri, sinyal kablolarının kesilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında yapılamıyor - Son Dakika

İZBAN seferleri, sinyal kablolarının kesilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında yapılamıyor

01.10.2021 07:33
İZBAN seferleri, sinyal kablolarının kesilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında yapılamıyor, System.String[]

İzmir'de sinyal kablolarının kesilerek zarar verilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında İZBAN seferlerine ara verildiği bildirildi.

İzmir'de sinyal kablolarının kesilerek zarar verilmesi nedeniyle Halkapınar- Aliağa arasında İZBAN seferlerine ara verildiği bildirildi.

İZBAN'dan yapılan açıklamada, sinyal kablolarının kesilerek zarar verilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında tüm hat boyunca seferlere ara verildiği, Halkapınar- Tepeköy, Tepeköy- Selçuk hatlarında ise seferlerin devam ettiği belirtildi.

Tepeköy, Aliağa, İzmir, İZBAN, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İZBAN seferleri, sinyal kablolarının kesilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında yapılamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZBAN seferleri, sinyal kablolarının kesilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında yapılamıyor - Son Dakika
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