Son Dakika Haberleri: İZBAN treninin çarptığı kişi öldü
Son Dakika Güncel Haber

İZBAN treninin çarptığı kişi öldü

1 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde İZBAN treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

İZBAN treninin çarptığı kişi öldü, System.String[]

İzmir'in Bayraklı ilçesinde İZBAN treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Angay (40) ve arkadaşı tren hattına yakın bir noktada balık tutmaya geldi.

Aliağa yönünden Cumaovası istikametine gitmekte olan İZBAN bünyesinde işletilen tren, henüz belirlenemeyen nedenle Angay'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Mehmet Angay denize düştü. Yanında bulunan arkadaşı durumu polise ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, deniz polisinden yardım istedi.

Sağlık ekipleri Angay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Angay'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bayraklı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dans görüntüleriyle tepki çeken sünnet düğünü için 3 kişiye gözaltı kararı
Kalp krizi geçirdiği sanılan adamın yemek borusundan 8 santimetrelik kitle çıktı Amerikan Büyükelçiliği skandal Bahçeli tweeti sonrası özür diledi Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten kesintiler sebebiyle milyoner olamayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 00:56:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İZBAN treninin çarptığı kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]