Son Dakika Haberleri: İzban, Zam Teklifini Geri Çekti

İzban, Zam Teklifini Geri Çekti

1 saat önce

İzmir Banliyö Sistemi AŞ'deki (İZBAN) grevde işveren, ortalama yüzde 26 oranında yaptığı zam önerisini, Demiryol-İş Sendikası'nın greve devam etme kararı sonrası geri çekti.

İzban, Zam Teklifini Geri Çekti, System.String[]
İzmir Banliyö Sistemi AŞ'deki (İZBAN) grevde işveren, ortalama yüzde 26 oranında yaptığı zam önerisini, Demiryol-İş Sendikası'nın greve devam etme kararı sonrası geri çekti.

İZBAN'dan yapılan açıklamada, 17 gündür süren grevin "hemen sonlandırılması" şartıyla ve ilk öneriye göre 4 puanlık artışla ortalama yüzde 26 zam önerisinde bulunulduğu ancak Demiryol-İş Sendikası'nın greve devam etme kararı verdiği ifade edildi.

Geri çekilen bu zam önerisiyle 2015'te işe başlayan, lise mezunu, evli ve bir çocuklu makinistin tüm hakları dahil alacağı net ücretin ayda 4 bin liranın üzerine çıkacağına işaret edilen açıklamada "Bu öneriyle 2010 girişli, eşi çalışmayan, çocuklu personel gruplarının tüm hakları dahil ortalama net aylık gelirleri, makinistin 4 bin 152 lira, teknikerin 4 bin 136 lira, teknisyen 3 bin 988 lira, istasyon operatörünün 3 bin 820 lira, gişecinin 3 bin 773 lira, ofis personelinin 3 bin 694 lira olacaktı." denildi.

Demiryol-İş ile TİS kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde İZBAN ilk olarak yüzde 22'lik zam teklifinde bulunmuş ancak talep sendika tarafından kabul edilmemiş ve 10 Aralık'ta grev kararı alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:30 Kaynak: AA

İzmir, Ekonomi
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