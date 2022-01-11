İzci çocuklar Aşık Paşa Tabiat Parkı'nda etkinlikte buluştu - Son Dakika

Kırşehir Ahi Gençlik ve İzcilik Kulübü üyesi çocuklar, Aşık Paşa Tabiat Parkı'nda doğa etkinliğinde bir araya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahi Gençlik ve İzcilik Kulübü üyesi çocuklar Aşık Paşa Tabiat Parkı'nı ziyaret etti.

Park içerisinde "Tabiatın kalbinde beş dakika mola" sloganıyla kurulan, tahnit hayvanlar ve ekosistemlerinin yer aldığı Tabiat Müzesi'ni gezen çocuklar, daha sonra doğa yürüyüşü ve günübirlik kamp faaliyeti yaptı.

Çocuklara eşlik eden Şube Müdürlüğü ekibi, doğa eğitiminin yanı sıra park ve müze hakkında bilgi verdi.