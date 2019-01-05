Son Dakika Haberleri: İzci Öğrenciler Karda Kamp Yaptı

İzci Öğrenciler Karda Kamp Yaptı

1 saat önce

Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu İzci Kulübünün üyesi izciler günü birlik kamp yaptı.

İzci Öğrenciler Karda Kamp Yaptı, System.String[]
Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu İzci Kulübünün üyesi izciler günü birlik kamp yaptı.

Öğrenciler Adıyaman'ın rakımı yüksek bölgelerinde etkili olan kar yağışının olduğu yerde kamp yaptı. Kent merkezinde kar yağışı olmadığı için karda günü birlik kamp yapmak isteyen öğrenciler öğretmenleri Mehmet Demirbay gözetiminde kamp yaptı.

Ormaniçi Köyü yakınlarında kar üzerinde kamp yapan öğrenciler kampta gönüllerince eğlendi. Kar topu oynayan, kardan adam yapan ve ateş yakan izci öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:44 Kaynak: İHA

Kar, Adıyaman, Güncel
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