İzciler İdlib şehitleri için fidan dikti - Son Dakika
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İzciler İdlib şehitleri için fidan dikti

6 saat önce

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen izciler, Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçik için Hatay'da fidan dikti.

İzciler İdlib şehitleri için fidan dikti, System.String[]

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen izciler, Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçik için Hatay'da fidan dikti.

Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Enstitüsü (TİFAKE) İdlib şehitleri için Hatay'da fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

9 ilden gelen izciler, Erzin ilçesinde 340 fidanı toprakla buluşturdu.

TİFAKE Koordinatörü Mehmet Yürekarlı, yaptığı açıklamada, şehitlere duydukları minneti bu şekilde göstermek istediklerini belirterek, etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Yürekarlı, şehitler adına yaptıkları fidan dikim etkinliğini her hafta devam ettireceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye, İdlib, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:54 Kaynak: AA
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