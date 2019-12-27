İzciler, Sarıkamış şehitleri için karlı dağları aşarak eksi 10 derecede çadırda sabahladı - Son Dakika

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 15'incisi düzenlenen Sarıkamış Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı, 62 il ve 9 ülkeden 152 izcinin katılımıyla gerçekleştirildi. İzciler, Sarıkamış şehitleri için karlı dağları aşarak şehitlerin mezarı başında, çadırda sabahladı.



Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı vesilesiyle 15'inci Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı düzenlendi. Gerçekleştirilen milli bilinç kampına, Türkiye'nin 62 şehrinden ve Suriye, Lübnan, Mısır, Kuveyt, Filipinler, Filistin, Ürdün ve Tunus ülkelerinden gelen izciler ve liderlerle yaklaşık 152 kişi katıldı. Milli bilinç kampı için öncelikle bir konferans veren izciler, daha sonra Bardız köyüne hareket ettiler. Hava şartlarının önceki yıllara göre daha iyi olduğunu ancak çadırları uçuracak derecede sert rüzgar esen tepede izciler, şehitlerin yanı başında nöbet tuttu.



Erzurum'dan yola çıkan izciler, ilk olarak Erzurum Valiliği tarafından düzenlenen Allahuekber Şehitlerini Anma Programına katıldı. Daha sonra Gaziler köyünden, kampın yapılacağı Allahuekber Dağı'nın Kaynakyayla mevkiine doğru tek sıra halinde 9 kilometrelik yürüyüşe gerçekleştirdi. Kar yağışı altında başlayan ve yolun dik olmasından dolayı zorlu bir etapta gerçekleştirilen izci yürüyüşü yaklaşık 3 saat sürdü. İzciler, 105 yıl önce Sarıkamış harekatında izlenen yolu takip ederek Kaynakyayla bölgesine ulaştı.



Kaynakyayla Şehitliğini ziyaret eden izciler, şehitlerin ruhunun şad olması gayesiyle Türkiye'nin dört bir yanında okunan hatimlerin duasını yaptı. Öğleden sonra ise askerlerin donarak şehit oldukları Fırıntepe şehitliğini ziyaret etti. İki saatlik yürüyüşün ardından şehitliğe ulaşan tüm izciler, şehitliğin etrafında daire şeklinde konuşlanıp karların üzerine sırt üstü yatarak ve gözlerini kapatarak "şehadetin tefekkürü" uygulamasını yaptı. Köy halkının da hatimleriyle birlikte 36 hatim, Yasinler ve Fatihalar, şehitlere hediye edildi. Kaynak köyü halkının evlerinde ziyarette bulunan izciler, köy çocuklarına ve evlere de yardımlarda bulundu. Dönüş için yine karlı yollardan tek sıra halde ilerleyerek Kaynakyayla'dan 3 saatte Kaynak köyüne, daha sonra Gaziler köyüne ulaştı. Gaziler köyündeki kapanış töreninin ardından izciler Erzurum'a doğru yola çıktı.



Türkiye İzciler Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Süheyla Derinde Subaşı, "32 çadır kurduk, kar üzerinde gecelemeye müsait 5 mevsimlik çadırlarımızda kaldık. Aşırı rüzgar vardı, fırtına gibi esti. Yağan kar çadırların boylarını geçiyordu. Eski yönetim kurulu üyemiz şimdiki İstanbul milletvekillerinden Ahmet Hamdi Çamlı ve eşi de geleceğimiz son gece bizlere katıldı. Şehitlerimizin ardından ne yapılması gerekiyorsa, görevimizi yerine getirdik. Köy halkı bizleri çok güzel ağırladılar. Geleneklerimiz neyi gerektiriyorsa biz geleneğimize uygun her şeyi yaptık. Şenkaya'ya 5 bin koli bıraktık, Kaynakyaylaya'da Erzurum'dan gittikten sonra göndereceğiz" dedi.



Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı için çıkmış oldukları yolculukta, köy çocuklarının kendilerini Türk bayrağı açarak karşıladığını anlattı. Şehitliğin nasıl bir mertebe olduğunun farkında olduğunu belirten Subaşı, çocukların bu maneviyatla, Türk bayrağı açarak, kendilerini karşılamalarına çok sevindiğini belirtti. Subaşı, kendilerini karşılayan köy çocuklarına ise kalem hediye etti. - ERZURUM