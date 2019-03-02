Son Dakika Haberleri: İzciler Topluma Hizmette Yarıştı

İzciler Topluma Hizmette Yarıştı

34 dakika önce

Büyükşehir Kağıtspor'lu izciler İzci Yaralıdır Haftası'nda topluma hizmet faaliyetleriyle dikkat çektiler.

İzciler Topluma Hizmette Yarıştı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un yaptığı topluma hizmet faaliyetleri ile adından sıkça söz ettiren izcileri her yıl Şubat ayında kutlanan İzci Yaralıdır Haftası'nda yaptıkları faaliyetler ile farkındalık oluşturdular.

KAN VER HAYAT VER

İzci liderleri İzci Yaralıdır Haftası etkinlikleri kapsamında İzmit merkezde bulunan Kızılay Kan Merkezine giderek kan bağışında bulundular. İzci liderleri yaptıkları bu faaliyet ile kan bağışının önemine dikkat çektiler.

GERİ DÖNÜŞÜME DESTEK

Öte yandan Albayrak izci ünitesi izcileri, Kocaeli Derince ilçesinde kurulan halk pazarında plastik kullanımına dikkat çekmek amacıyla pazar filesi dağıttılar. İzciler, ünite toplantılarında izci liderlerinden aldıkları eğitim ile hazırladıkları pazar filelerini, pazar alanında 5 pet şişe karşılığında hediye ettiler.

AĞAÇLAR KUŞLAR İÇİN YEM İLE DONATILDI

Ayrıca spor okullarında izcilik kapsamında kurulan izci üniteleri Kağıtspor merkez izci ünitesi ve 7. Boru izci ünitesi izcileri İzci Yararlıdır Haftasında kuş yemliği hazırladılar. İzciler hazırladıkları kuş yemliklerini şehir içerisindeki ağaçlara asarak kış aylarında aç kalan kuşlara yem imkânı sağladılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:38 Kaynak: Bültenler

İzmit, Kocaeli, Kağıtspor, Güncel
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