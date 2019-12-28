İzcilerden Sarıkamış şehitleri için anlamlı belgesel - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzcilerden Sarıkamış şehitleri için anlamlı belgesel - Son Dakika

İzcilerden Sarıkamış şehitleri için anlamlı belgesel

6 saat önce

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 15'incisi düzenlenen Sarıkamış Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı, 62 il ve 9 ülkeden 152 izcinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İzcilerden Sarıkamış şehitleri için anlamlı belgesel, System.String[]

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 15'incisi düzenlenen Sarıkamış Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı, 62 il ve 9 ülkeden 152 izcinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kampın ardından izciler, Sarıkamış şehitleri için anlamlı bir belgesel hazırladı.


Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı vesilesiyle 15'inci Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı düzenlendi. Gerçekleştirilen milli bilinç kampına, Türkiye'nin 62 şehrinden ve Suriye, Lübnan, Mısır, Kuveyt, Filipinler, Filistin, Ürdün ve Tunus ülkelerinden gelen izciler ve liderlerle yaklaşık 152 kişi katıldı. Milli bilinç kampı için öncelikle bir konferans veren izciler, daha sonra Bardız köyüne hareket ettiler. Hava şartlarının önceki yıllara göre daha iyi olduğunu ancak çadırları uçacak derecede sert rüzgar esen tepede izciler, şehitlerinin yanı başında nöbet tuttu. Erzurum'dan yola çıkan izciler, ilk olarak Erzurum Valiliği tarafından düzenlenen Allahuekber Şehitlerini Anma Programına katıldı. Daha sonra Gaziler köyünden, kampın yapılacağı Allahuekber Dağı'nın Kaynakyayla mevkiine doğru tek sıra halinde 9 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi. Kar yağışı altında başlayan ve yolun dik olmasından dolayı zorlu bir etapta gerçekleştirilen izci yürüyüşü yaklaşık 3 saat sürdü. İzciler, 105 yıl önce Sarıkamış harekatında izlenen yolu takip ederek Kaynakyayla bölgesine ulaştı.


Kaynakyayla Şehitliğini ziyaret eden izciler, şehitlerin ruhunun şad olması gayesiyle Türkiye'nin dört bir yanında okunan hatimlerin duasını yaptı. Öğleden sonra ise askerlerin donarak şehit oldukları Fırıntepe Şehitliği'ni ziyaret etti. İki saatlik yürüyüşün ardından şehitliğe ulaşan tüm izciler, şehitliğin etrafında daire şeklinde konuşlanıp karların üzerine sırt üstü yatarak ve gözlerini kapatarak "şehadetin tefekkürü" uygulamasını yaptı. Köy halkının da hatimleriyle birlikte 36 hatim, Yasinler ve Fatihalar, şehitlere hediye edildi. Kaynak köyü halkının evlerine de ziyarette bulunan izciler, köy çocuklarına ve evlere yardımlarda bulundu. Dönüş için yine karlı yollardan tek sıra halde ilerleyerek Kaynakyayla'dan 3 saatte Kaynak köyüne, daha sonra Gaziler köyüne ulaştılar. Gaziler köyündeki kapanış töreninin ardından izciler Erzurum'a doğru yola çıktı.


Zorlu yürüyüş sırasında kampta anlamlı bir belgesel çekildi. Çekilen belgeselde hem Sarıkamış şehitleri anlatıldı hem de yürüyüşe katılan liderler ve izcilerin duyguları paylaşıldı. İzcilik Federasyonunun sosyal medya hesaplarından paylaşılan belgesel çok sayıda beğeni aldı. - ERZURUM

Türkiye İzcilik Federasyonu, Sarıkamış, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:18 Kaynak: İHA
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