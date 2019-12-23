İzcilerden şehitlik ziyareti - Son Dakika
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İzcilerden şehitlik ziyareti

6 saat önce

İzcilerden şehitlik ziyaretiSarıkamış Harekatının 105'inci yıl dönümü öncesinde Erzurum'da bir araya gelen 62 il ve 9 ülkeden 152 izci, Karskapı Şehitliği'ni ziyaret ederek, dualar okudu.

İzcilerden şehitlik ziyareti

Sarıkamış Harekatının 105'inci yıl dönümü öncesinde Erzurum'da bir araya gelen 62 il ve 9 ülkeden 152 izci, Karskapı Şehitliği'ni ziyaret ederek, dualar okudu.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne katılmak üzere otobüslerle Erzurum'a gelen izciler, ilk olarak Karskapı Şehitliğini ziyaret etti. Suriye, Lübnan, Mısır, Kuveyt, Filipin, Filistin, Ürdün ve Tunus'tan gelen 16'sı yabancı Türkiye'den de 136 olmak üzere toplam 152 izci saat 09.30'da Karskapı Şehitliğine gelerek saygı duruşunda bulunup, İstikal Marşını okudu. İzciler, karla kaplanan şehit mezarlarının önünde dualar okudu.

Türkiye İzcilik Fedarasyonu Başkanı Hasan Subaşı, bu yıl 14'üncüsünü düzenledikleri Allahuekber şehitlerin anma milli birlik faaliyetlerine Türkiye'nin 62 vilayetinden 136, 8 ülkeden de 16 olmak üzere toplam 152 izcinin katıldığını söyledi. Yürüyüşe katılan Suriyelilerin Türkiye'de yaşayan Suriyeliler olduğunu belirten Subaşı faaliyetlerine her yıl Erzurum'dan başlatıklarını ifade ederek şunları söyledi

Ciddi manevi bir lezzet aldığımız şehitlik ziyaretimiz Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz için gelişimiz 2005 yılında başlamıştı. Artan sayılarla tekrar tekrar gelmeye devam ediyoruz. Bizim için eş zamanlı olarak bir çok faaliyet yapmak önemli. Şehitlerimiz nerdeyse o anda o yerde onların yaptıklarını yaparak, yaşayarak öğretmek esas teşkil ediyor yaptığımız eğitimlerde. Bu faaliyete de 62 şehir 9 ülkeden toplam 152 izci ve liderlerimiz katılıyorlar. Buraya gelebilmek için önce izci liderliği kursları görmeleri gerekiyor. İlave olarak kış kampçılığı yapmış olmaları gerekiyor. Çünkü biliyoruzki önümüzde biziz bekleyen ciddi çetin kış şartları var. Malzemelerimiz tamam. Her türlü hava şartlarında hareket etme kabiliyetine sahibiz. İnşallah sağlıklı olarak gidip geleceğiz ve bu gençlerimiz dedelerini orada onlarla beraber anarak anlayacaklar.

İzci liderleri Kars Kapı Şehitliğindeki törenin ardından otobüslerle Şenkaya ilçesinin Gaziler köyüne hareket etti.

İzcilerden şehitlik ziyareti

Sarıkamış, Türkiye, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:47 Kaynak: DHA
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