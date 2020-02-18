İzciliğin ruhu aşılanıyor - Son Dakika
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İzciliğin ruhu aşılanıyor

7 saat önce

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan ücretsiz spor okulları İzcilik branşı ile öğrenciler önemli kazanımlar sağlıyor.

İzciliğin ruhu aşılanıyor, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan ücretsiz spor okulları İzcilik branşı ile öğrenciler önemli kazanımlar sağlıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz spor okulları projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine izcilik branşı eğitimi veriliyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen İzcilik kurslarında öğrenciler birçok anlamda gelişim kazanıyor. Özellikle değerleri davranışa ve tutumlarına yansıtmalarında daha etkili oldukları izcilik faaliyetleri ile milli ve manevi değerlerin kazandırılması noktasında gelişim sağlanıyor.


Öte yandan ücretsiz Spor Okullarında İzcilik çalışmalarında daha önceki yıllarda olduğu gibi; ata sporu olarak olan matrak, okçuluk, izci andı ve türesi, ateş eğitimleri, düğüm çalışmaları, kuş yemliği yapımı, çadır kurma gibi etkinlikler sağlandıktan sonra izciliğe adım atmaları sağlanıyor. Farklı gruplar halinde birer saat çalışan minik sporcular, kendileri gibi bütün çocukları spora davet ediyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:19 Kaynak: İHA
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