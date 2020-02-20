İzcilik Haftası SGM'de kutlandı - Son Dakika

İzcilik Haftası SGM'de kutlandı
7 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) 'İzcilik Haftası' kutlandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:32 Kaynak: İHA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) 'İzcilik Haftası' kutlandı.
Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı. İzciliğin tanımına ilişkin bilgilerin verildiği etkinlikte aynı zamanda çocuklar çadır kurmayı da deneyerek öğrenmenin fırsatını yakaladı. Oyun ve aktivitelerle eğlenceli vakit geçiren minik izciler, kamp yaşamına dair bilgiler öğrendiler. - SAKARYA
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