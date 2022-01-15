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İZDEDA üyesi depremzedeler, TMMOB'u protesto etti - Son Dakika

İZDEDA üyesi depremzedeler, TMMOB'u protesto etti

15.01.2022 14:40
İZDEDA üyesi depremzedeler, TMMOB'u protesto etti

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) üyeleri, ağır veya orta hasar görmüş binalar için emsal artışını içeren Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararını yargıya taşıyan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini (TMMOB) protesto etti.

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) üyeleri, ağır veya orta hasar görmüş binalar için emsal artışını içeren Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararını yargıya taşıyan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini (TMMOB) protesto etti.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ve hasar gören bazı depremzedeler, ellerinde dövizlerle Mimarlar Odası İzmir Şubesi önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, 30 Ekim depreminde 79 bin 272 bağımsız bölümün hasar aldığını ve 250 bin kişinin depremle birlikte evini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

TMMOB'un, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nce onanan imar artışının iptaline yönelik açtığı davanın depremzedeleri hayal kırıklığına uğrattığını vurgulayan Özkan, şöyle konuştu:

"TMMOB'un 'Devlet evlerinizi bedavaya yapsın.' talebi gerçeklikle bağdaşmamakta, popülist bir söylem olmaktan öteye geçmemektedir. Ülkemizin ve yurttaşımızın içinde bulunduğu ekonomik koşullar herkesin malumudur. Hal böyleyken sorunların çözümü için gerçekçi politikalar üretme gerekliliği ortadadır. Ülkemizdeki enflasyonun etkisiyle birlikte kentsel dönüşüm için ödenmesi gereken miktar 600-700 bin liralara kadar yükselmiştir. Bu düzeydeki meblağları depremzedelerin ödemesi olanaksızdır. Emsal artışının mevcut durumda tek çıkış olduğu aşikardır. Aksi durumda depremzedelerimiz arsa paylarını yok paraya satmak zorunda kalacak ve mecburi bir göçe maruz kalacaktır."

Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık ise Hükümet ve yerel yönetimin emsal artışı konusunda bir karar aldığını, TMMOB'un bunu yargı yoluyla durdurmaya çalışılmasının doğru olmadığını ileri sürdü.

Meselenin kentsel dönüşümle ilgili olmadığını dile getiren Kocabıyık, "Depremzedeler evlerini yıktırıp bir kat, üç kat daha fazla yaptırma gayesinde değildir. Sizler rantçı değilsiniz. Liman arkası projelerinde 30-40 katlı serbest binalar yapılırken TMMOB neredeydi, neden engellemedi?" diye konuştu.

İZDEDA üyesi depremzedeler, TMMOB'u protesto etti
İZDEDA üyesi depremzedeler, TMMOB'u protesto etti
İZDEDA üyesi depremzedeler, TMMOB'u protesto etti

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Büyükşehir Belediyesi, Protesto, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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