İZDENİZ'de yeni düzen feribot kullanımını artırdı - Son Dakika

İZDENİZ'de yeni düzen feribot kullanımını artırdı

20.02.2021 11:45
İZDENİZ'de yeni düzen feribot kullanımını artırdı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün, 1 Şubat'tan itibaren uygulamaya aldığı yeni sefer düzeni, arabalı vapur kullanımını artırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün, 1 Şubat'tan itibaren uygulamaya aldığı yeni sefer düzeni, arabalı vapur kullanımını artırdı. İlk 15 günde feribotla taşınan araç sayısı, bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 19,5 yükseldi.

Pandemi döneminde biniş rakamları yüzde 50'den fazla düşen İZDENİZ Genel Müdürlüğü, kullanım sıklığının yoğun olduğu hat ve saat dilimlerini baz alarak yeni bir sefer programı oluşturdu ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) de onayıyla 1 Şubat'tan itibaren de uygulamaya aldı. Yeni tarife, özellikle Bostanlı-Üçkuyular hattında hizmet veren arabalı vapur kullanımında önemli ölçüde artış sağladı.

Şubat ayının ilk 15 gününde 34 bin 679 araç taşındı. Ocak ayının ilk yarısında bu rakam 29 bin 5 olarak gerçekleşmişti. Böylece Şubat'ın ilk yarısında arabalı vapuru kullanan araç sayısı, bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 19,5 artış gösterdi. Öte yandan, "bir günde taşınan en fazla araç sayısı" rekoru da kırıldı. 4 bin 629 olan önceki rekor, 5 Şubat Cuma günü 5 bin 60'a yükseldi. Bostanlı-Üçkuyular feribotları, hafta içi 07.15-10.00 ve 15.00-20.00 saatleri arasında 15 dakikada bir; diğer saat dilimlerinde ise 20 dakikada bir sefer yapıyor.

Yolculu seferlerde durum

Yeni tarifeye göre, yolcu gemileri ise hafta içi mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde 15 dakikada bir sefer yapıyor. Hafta içi 10.50-14.30 ve 20.20-22.20 saatleri arasında Bostanlı İskelesinden Konak İskelesine yapılan yolculu seferlerde ise gemiler önce Karşıyaka İskelesine uğruyor. 20.10-22.10 saatleri arasında Bostanlı İskelesinden Pasaport ve Alsancak iskelelerine yapılan seferlerde de önce Karşıyaka İskelesine uğranılıyor.

Cumartesi-Pazar günleri; Bostanlı İskelesinden Konak İskelesine yapılan seferlerde, gemiler önce Karşıyaka İskelesine uğruyor. - İZMİR

İZDENİZ'de yeni düzen feribot kullanımını artırdı
İZDENİZ'de yeni düzen feribot kullanımını artırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Karşıyaka, Bostanlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İZDENİZ'de yeni düzen feribot kullanımını artırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bartın'da normalleşme kararları: Yüz yüze eğitim başlıyor, 65 yaş üstüne pazar kısıtlaması kaldırılıyor Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada İstanbul'da binbir hevesle ev bakmaya giden aile, karşılaştıkları ırkçı tavırla yıkıldı: Siyahilere ev vermiyoruz Spor spikeri Nazlı Canyurt, beIN Sports'tan ayrıldı Veterinerin hatası nedeniyle 100 kuzudan 95'i bir gecede telef oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat artışı talimatı: Kooperatif marketlerin sayısı artacak Süt banyosu ve dönerle danstan sonra skandal bir video daha! Çürümüş portakallar meyve suyu olacak
Dün gece gözümüz kulağımız 5 maçtaydı! Maalesef istediğimiz sonuçlar gelmedi, daha da çakılacağız Dün gece gözümüz kulağımız 5 maçtaydı! Maalesef istediğimiz sonuçlar gelmedi, daha da çakılacağız         
11:25
Simpsonlar yine bildi! Teksas senatörünün felaketi yaşayan şehri bırakıp tatile gitmesini 1993'te öngörmüşler Simpsonlar yine bildi! Teksas senatörünün felaketi yaşayan şehri bırakıp tatile gitmesini 1993'te öngörmüşler         
10:58
Özel bir emzirme danışmanı tutan kadın, ihtiyacı olan anneler için 234 litre süt bağışladı Özel bir emzirme danışmanı tutan kadın, ihtiyacı olan anneler için 234 litre süt bağışladı         
10:51
Fazla kilolarından kurtulan Süreyya Yalçın, iğne ipliğe döndü Fazla kilolarından kurtulan Süreyya Yalçın, iğne ipliğe döndü         
10:41
İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır         
10:21
İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı         
09:37
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Mutant virüslere karşı aşıların etkisinde zayıflama var Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Mutant virüslere karşı aşıların etkisinde zayıflama var         
08:09
Henüz 20 yaşında! Cansız bedeni ormanlık alanda battaniyeye sarılı halde bulundu Henüz 20 yaşında! Cansız bedeni ormanlık alanda battaniyeye sarılı halde bulundu         
06:37
Düğün konvoyu bu fotoğraftan saniyeler sonra adeta yas evine döndü! Korkunç kaza kamerada Düğün konvoyu bu fotoğraftan saniyeler sonra adeta yas evine döndü! Korkunç kaza kamerada         
22:53
Hande Erçel ile Kerem Bürsin, yakayı fena ele verdi Hande Erçel ile Kerem Bürsin, yakayı fena ele verdi         
20:16
Biden, Almanya'dan meydan okudu: ABD'nin geri döndüğü mesajını gönderiyorum Biden, Almanya'dan meydan okudu: ABD'nin geri döndüğü mesajını gönderiyorum         
19:51
Kağan Moradaoğlu Trabzonspor'da forma giyen en genç kaleci oldu Kağan Moradaoğlu Trabzonspor'da forma giyen en genç kaleci oldu         
19:11
Stat açılışında peyzaj çalışmalarını yetersiz bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kasapoğlu'na talimat Stat açılışında peyzaj çalışmalarını yetersiz bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kasapoğlu'na talimat         
18:07
Zimmetli silahıyla TikTok videosu çeken kadın polis, emniyetten atıldı Zimmetli silahıyla TikTok videosu çeken kadın polis, emniyetten atıldı         
17:25
Türkiye'nin günlerce konuştuğu kazının yapıldığı ev, Google'da 'gizemli ev' olarak işaretlendi Türkiye'nin günlerce konuştuğu kazının yapıldığı ev, Google'da 'gizemli ev' olarak işaretlendi         
15:01
Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti         
12:14
Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu         
12:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2021 11:55:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İZDENİZ'de yeni düzen feribot kullanımını artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei