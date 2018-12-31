İzdeniz'den 16 Milyonluk Rekor

2018 BİTMEDEN İLK KEZ "16 MİLYON BARAJI" AŞILDI

Türkiye'nin en genç ve en modern gemi filosuyla hizmet vermeye başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yolcu sayısında da gözle görülür bir artış sağladı. 2014 yılından itibaren hizmete alınan 15 yolcu gemisi sayesinde hem sefer süreleri kısaldı hem de konfor arttı. 2013 yılında 13.5 milyon olan gemi yolcu sayısı, Çakabey ve 9 Eylül'ün 2014 yılında hizmete girmesiyle birlikte 14.8 milyona ulaştı. Filonun tamamlanmasıyla birlikte ise gemilerle taşınan yolcu sayısında ciddi artış sağlandı. Bu artışta, yeni gemilerin hız, güvenlik ve konforunun yanısıra, engelli ve yaşlı yolculara sağladığı kolaylık, sefer sayıları ve iskele sayısındaki artış gibi özellikler de etkili oldu.

16 MİLYONUNCU YOLCU OLDU

İZDENİZ, 2018 yılında taşıdığı yolcu sayısının 16 milyona ulaşması nedeniyle Karşıyaka İskelesi'nde sürpriz bir tören düzenledi. Her şeyden habersiz, kardeşinin ameliyatı için 14.30 Konak vapuruna binen Neslihan Özkan, karşısında "eli çiçekli" İZDENİZ yetkililerini görüp "16 milyonuncu gemi yolcusu" olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Buca'da oturduğunu ancak fırsat buldukça vapur ulaşımını tercih ettiğini ifade eden Özkan, "Yeni nesil gemiler hem rahat hem de çok hızlı. İşim olmasa bile deniz havasını solumak için vapurla yolculuk ediyorum. Bu gerçekten İzmirliler için büyük bir şans. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

YOLCU SAYISI İŞTE BÖYLE ARTI

2013 yılında 13 milyon 500 bin, 2014 yılında 14 milyon 800 bin, 2015 yılında 14 milyon 300 bin, 2016 yılında 14 milyon 800 bin, 2017 yılında ise 15 milyon 900 bin yolcu taşıyan İZDENİZ gemileri, 2018 yılı bitmeden ilk kez 16 milyon barajını aştı. Geçtiğimiz günlerde İZDENİZ arabalı vapurlarında taşınan yıllık araç sayısı da 1 milyon sınırını aşmıştı.

MODERN VE GÜVENLİ GEMİLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Deniz Ulaşımı Geliştirme Projesi" kapsamında Yalova'da ürettirdiği 15 yolcu gemisinden 13'ü iç körfez seferleri için dizayn edilirken, İhsan Alyanak ve Prof. Dr. Aziz Sancar gemileri, Yüksek Hızlı Tekne (HSC) koduna uygun olarak yapıldı. 30 knot hıza ulaşan her iki gemi de uluslararası sefer yapabilecek kapasitede..

Gemiler yakıt ikmali yapmadan 400 mil gidebiliyor. Çelikten daha sağlam, alüminyumdan daha hafif, daha dayanıklı, daha uzun ömürlü ve işletme maliyetleri düşük, karbon kompozit malzemeden üretilen gemiler, 400 yolcu ve 4 adet tekerlekli sandalyeli yolcu kapasitesine sahip. Tam elektronik kontrol sistemi ve manevra yeteneği bulunan gemiler, bu sayede iskelelere çok kısa sürede yanaşma ve ayrılma işlemini gerçekleştirebiliyor.

Konforlu ve ergonomik özellikli koltukları ile geniş koltuk arası mesafesi sağlanıyor. Görme engelli yolcular için hissedilebilir yüzey ve gerekli yerlerde Braille Alfabesi ile yazılmış kabartmalı uyarı ve yönlendirme işaretleri de mevcut. Gemilerin bir başka özeliği ise 10 adet bisiklet park yerinin ve birbirinden bağımsız evcil hayvan kafeslerinin bulunması..

İzmir Büyükşehir Belediyesi "Deniz Ulaşımını Geliştirme Projesi" kapsamında filosuna kattığı üstün özelliklere sahip 3 adet arabalı yolcu gemisiyle de konforlu ulaşım hizmeti sunuyor.