İzdeniz'den 16 Milyonluk Rekor

İZDENİZ, en modern gemi filosuyla her gün onlarca vatandaşa hizmet verirken, yeni gemilerin hizmete alınmasıyla taşınan yolcu sayısı 2018 yılında 16 milyona dayandı. Türkiye 'nin en modern gemi filosuyla hizmet veren İZDENİZ'in yolcu sayısında da gözle görülür bir artış sağladı. 2014 yılından itibaren hizmete alınan 15 yolcu gemisi sayesinde, hem sefer süreleri kısaldı hem de konfor arttı. 2013 yılında 13.5 milyon olan gemi yolcu sayısı, Çakabey ve 9 Eylül 'ün 2014 yılında hizmete girmesiyle birlikte 14.8 milyona ulaştı. Filonun tamamlanmasıyla birlikte ise gemilerle taşınan yolcu sayısında ciddi artış sağlandı. Bu artışta, yeni gemilerin hız, güvenlik ve konforunun yanı sıra, engelli ve yaşlı yolculara sağladığı kolaylık, sefer sayıları ve iskele sayısındaki artış gibi özellikler de etkili oldu.Tam 16 milyon yolcu taşındıİZDENİZ, 2018 yılında taşıdığı yolcu sayısının 16 milyona ulaşması nedeniyle Karşıyaka İskelesi'nde sürpriz bir tören düzenledi. Her şeyden habersiz, kardeşinin ameliyatı için 14.30 Konak vapuruna binen Neslihan Özkan , karşısında "eli çiçekli" İZDENİZ yetkililerini görüp "16 milyonuncu gemi yolcusu" olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Buca 'da oturduğunu; ancak fırsat buldukça vapur ulaşımını tercih ettiğini ifade eden Özkan, "Yeni nesil gemiler hem rahat hem de çok hızlı. İşim olmasa bile deniz havasını solumak için vapurla yolculuk ediyorum. Bu gerçekten İzmirliler için büyük bir şans. İzmir Büyükşehir Belediyesi 'ne bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.Gemiler modern yapısıyla dikkat çekiyorİzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Deniz Ulaşımı Geliştirme" projesi kapsamında Yalova 'da ürettirdiği 15 yolcu gemisinden 13'ü iç körfez seferleri için dizayn edilirken, İhsan Alyanak ve Prof. Dr. Aziz Sancar gemileri, Yüksek Hızlı Tekne (HSC) koduna uygun olarak yapıldı. 30 knot hıza ulaşan her iki geminin de uluslararası sefer yapabilecek kapasitede olduğu belirtildi.Gemiler yakıt ikmali yapmadan 400 mil gidebildiği ifade edilirken, çelikten daha sağlam, alüminyumdan daha hafif, daha dayanıklı, daha uzun ömürlü ve işletme maliyetleri düşük karbon kompozit malzemeden üretilen gemilerin, 400 yolcu ve dört adet tekerlekli sandalyeli yolcu kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Tam elektronik kontrol sistemi ve manevra yeteneği bulunan gemilerin, bu sayede iskelelere çok kısa sürede yanaşma ve ayrılma işlemini gerçekleştirebildiği de kaydedildi.