İZDENİZ, Güzelbahçe bağlantılı seferlere geçici süreyle ara verdi - Son Dakika

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İZDENİZ, Güzelbahçe bağlantılı seferlere geçici süreyle ara verdi
6 saat önce
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ'in Güzelbahçe bağlantılı seferlere geçici süreyle ara verdiği bildirildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ'in Güzelbahçe bağlantılı seferlere geçici süreyle ara verdiği bildirildi.
Belediyeden "evde kal" çağrısıyla yapılan duyuruda, Güzelbahçe-Üçkuyular-Göztepe-Konak-Pasaport-Alsancak ve Güzelbahçe-Konak- Karşıyaka hattındaki seferlerin yapılmayacağı kaydedildi.
Güzelbahçe bağlantılı deniz seferlerinde yolcu sayısındaki azalma nedeniyle geçici süreyle değişikliğe gidildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:48 Kaynak: AA
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