Son Dakika Haberleri: İzdes Heyeti Kırıkkale'de Bilgilendirmede Bulundu

İzdes Heyeti Kırıkkale'de Bilgilendirmede Bulundu

13 saat önce

İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) heyeti, Kırıkkale'de bilgilendirme toplantısı yaparak, kurum ziyaretleri gerçekleştirdi.

İzdes Heyeti Kırıkkale'de Bilgilendirmede Bulundu, System.String[]
İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) heyeti, Kırıkkale'de bilgilendirme toplantısı yaparak, kurum ziyaretleri gerçekleştirdi.

Heyet ilk olarak Vali Yunus Sezer'i ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Merkez Valisi Selahattin Akyurt, Mülkiye Müfettişi Mahmut Ağbal, Yarbay Hüseyin Yaşayan, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Özer Bilgehan, daire başkanı Ali Ören, dernekler denetçisi Fatih Onmuş ve uzmanı Hüseyin Çağlar'dan oluşan İZDES heyeti, daha sonra valilikte düzenlenen İZDES bilgilendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığı, bağlı kuruluşları ve taşra teşkilatlarının kurumsal yapılarının iyileştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, yürüttükleri faaliyetlerin insan odaklı ve vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışı içinde bakanlığın stratejik planında belirtilen amaç ve hedeflere ulaşması, merkez ve taşra teşkilatları arasında koordinasyon kanallarının etkinleştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Heyet, toplantının ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:53 Kaynak: AA

Hüseyin Çağlar, Merkez, Kırıkkale, Güncel
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