İzdes Heyeti Kütahya'da

Merkez Valisi Kemal Cirit başkanlığında Kütahya'ya gelen İZDES heyeti, Kütahya Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.

Merkez Valisi Kemal Cirit başkanlığında Kütahya'ya gelen İZDES heyeti, Kütahya Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.



Kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında Merkez Valisi Kemal Cirit başkanlığındaki İZDES heyeti Kütahya'ya gelerek Vali Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette misafirperverliğinden dolayı Vali Ömer Toraman'a teşekkür eden Merkez Valisi Kemal Cirit, İZDES çalışmaları hakkında bilgiler verdi.



Vali Toraman, Merkez Valisi Kemal Cirit ile beraberindeki İZDES heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek çalışmalarında başarılar diledi.



Ziyaretin ardından İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.



Vali Toraman başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Merkez Valisi Kemal Cirit, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İçişleri Bakanlığı müdürleri ile İZDES heyeti katıldı.



İçişleri Bakanlığınca yürütülen İZDES projesinin önemine değinen Vali Toraman, projeyle İçişleri Bakanlığının sunmuş olduğu hizmetlerin performansı izlenerek ve takibi yapılarak kalitenin yükseltilmesinin amaçlandığını söyledi.



İZDES projesi hakkında katılımcılara bilgiler veren Merkez Valisi Kemal Cirit, "Bu hizmet sunum projesi vatandaşlarımızın daha kolay anlamasını sağlamak, devletle vatandaş arasındaki kaynaşmayı artırmak, özellikle İçişleri Bakanlığımız ile taşra birimleri arasında koordinasyonun artmasını sağlamak üzere hazırlanmış bir proje. Proje kapsamında taşradaki birimlerin vizyon programının zamanlama ve nitelik olarak uyup uymadığını gözlemleyeceğiz ve bunu değerlendireceğiz" diye konuştu.



Toplantının ardından Vali Ömer Toraman, Merkez Valisi Kemal Cirit, Vali Yardımcısı Mustafa Güney ile İZDES heyeti, Açık Kapı, İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde gördü.(EFE) - KÜTAHYA

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