İZDES heyetinden Artvin Valisi Doruk'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel İZDES heyetinden Artvin Valisi Doruk'a ziyaret - Son Dakika

İZDES heyetinden Artvin Valisi Doruk'a ziyaret

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca yürütülen İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında kente gelen heyet, Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.

İZDES heyetinden Artvin Valisi Doruk'a ziyaret, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca yürütülen İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında kente gelen heyet, Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.

Heyet üyeleri ile bir süre görüşen Doruk, İZDES Projesi'nin İçişleri Bakanlığının ve hükümetin önem verdiği bir proje olduğunu söyledi.

Doruk, proje çerçevesinde Artvin'de yapılacak çalışma programının verimli ve faydalı geçmesini diledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, Jandarma Genel Komutanlığı Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Özdemir, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sahil Güvenlik Albay Uğur Aktaş, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yönetimi Başkanlığı Daire Başkanı Bilal Karataş, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Parlak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Tarık Bahadır ile Strateji Geliştirme Başkanlığı şefi Sedat Aslı'nın yer aldığı heyet, İçişleri Bakanlığına bağlı kurumları ziyaret ederek analizler gerçekleştirecek.

Şerif Yılmaz 2, Jandarma, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu
Son dakika: Milyonların merakla beklediği 2020 yılı asgari ücreti belli oldu 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı Son Dakika: Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri, asgari ücret zammını protesto edip basın toplantısından ayrıldı

Son Dakika Haberleri
20:35 Edirne tarihi cephe gerisi hastanesi müze olacak - Son Dakika
20:35 Erzincan'da kuvvetli rüzgar çok sayıda çatı uçmasına neden oldu - Son Dakika
20:35 Bakan Selçuk asgari ücreti açıkladı - Son Dakika
20:35 Adıyaman kahta'da otomobil ile minibüs çarpıştı 2 yaralı - Son Dakika
20:34 Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine elektrik verilmeye başlandı - Son Dakika
19:52 HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak - Son Dakika
19:23 Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 20:40:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İZDES heyetinden Artvin Valisi Doruk'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]