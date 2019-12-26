İZDES heyetinden Artvin Valisi Doruk'a ziyaret - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca yürütülen İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında kente gelen heyet, Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.

Heyet üyeleri ile bir süre görüşen Doruk, İZDES Projesi'nin İçişleri Bakanlığının ve hükümetin önem verdiği bir proje olduğunu söyledi.

Doruk, proje çerçevesinde Artvin'de yapılacak çalışma programının verimli ve faydalı geçmesini diledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, Jandarma Genel Komutanlığı Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Özdemir, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sahil Güvenlik Albay Uğur Aktaş, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yönetimi Başkanlığı Daire Başkanı Bilal Karataş, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Parlak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Tarık Bahadır ile Strateji Geliştirme Başkanlığı şefi Sedat Aslı'nın yer aldığı heyet, İçişleri Bakanlığına bağlı kurumları ziyaret ederek analizler gerçekleştirecek.