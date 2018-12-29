Son Dakika Haberleri: İzdes Heyetinden Kırklareli'de Değerlendirme

İzdes Heyetinden Kırklareli'de Değerlendirme

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) çalışmaları kapsamında Merkez Valisi Salih Işık ve beraberindeki heyet Kırklareli'de inceleme yaptı.

İzdes Heyetinden Kırklareli'de Değerlendirme, System.String[]
İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) çalışmaları kapsamında Merkez Valisi Salih Işık ve beraberindeki heyet Kırklareli'de inceleme yaptı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca yürütülen kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli bir şekilde sunulması ve vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması hedefiyle İZDES değerlendirme toplantısı Kırklareli'de yapıldı.


Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i ziyaret eden Işık ve beraberindeki heyet, kentte yürütülen İZDES çalışmaları ve İçişleri Bakanlığımızca sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, İZDES'in en etkin bir biçimde kullanıldığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:16 Kaynak: AA

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