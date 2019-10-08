İZDES heyetinden Kırklareli'nde değerlendirme

İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) çalışmaları kapsamında Mülkiye Başmüfettişi ve Heyet Başkanı Erdal Ata ile beraberindeki heyet, Kırklareli'nde inceleme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca yürütülen kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli bir şekilde sunulması ve vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması hedefiyle İZDES değerlendirme toplantısı Kırklareli'nde yapıldı.

Vali Osman Bilgin'i ziyaret eden Ata ve beraberindeki heyet, kentte yürütülen İZDES çalışmaları ve İçişleri Bakanlığınca sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Vali Bilgin ise İZDES'in en etkin biçimde kullanıldığını belirtti.