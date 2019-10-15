Son Dakika Haberleri: İZDES Heyetinden Vali Aydın Baruş'a ziyaret
Son Dakika Güncel İZDES Heyetinden Vali Aydın Baruş'a ziyaret

İZDES Heyetinden Vali Aydın Baruş'a ziyaret

55 dakika önce

İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında Malatya'ya gelen Vali-Mülkiye Başmüfettişi İzzettin Küçük başkanlığındaki heyet, Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

İZDES Heyetinden Vali Aydın Baruş'a ziyaret, System.String[]

İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında Malatya'ya gelen Vali- Mülkiye Başmüfettişi İzzettin Küçük başkanlığındaki heyet, Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.


Vali-Mülkiye Başmüfettişi Küçük, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması amacıyla hayata geçirilecek olan "İZDES Projesi" hakkında bilgi sundu. Küçük, "İZDES Projesi" kapsamında İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarındaki faaliyetleri ile insan odaklı ve vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışıyla ilgili Malatya'da yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Baruş'a bilgi paylaşımında bulundu.


Ziyarette, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Küçük'e İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Beyhur Başeken, AFAD Başkanlığı Grup Başkanı Enes Baran ve İl AFAD Müdürü Mustafa Türker eşlik ettiler. - MALATYA

İçişleri Bakanlığı, Malatya, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Münbiç'te 1 askerimiz şehit düştü, 8 askerimiz de yaralandı
Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'in mesajı mest etti Son Dakika: YPG'li teröristler yine sivillere saldırdı: Ölü ve yaralılar var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terörden kurtardık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 13:50:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İZDES Heyetinden Vali Aydın Baruş'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]