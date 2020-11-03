İZDES Heyetinden Vali Doruk'a ziyaret - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca yürütülen İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi Heyet Başkanı Vali Mehmet Ulvi Saran ve beraberindekiler, Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.

Vali Doruk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyet başkanı Saran ile İZDES projesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretin sonunda Saran, Valilik Şeref Defterine günün anısına duygularını yazdı.