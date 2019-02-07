İZDES İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Ziyaret sonrası İçişleri Bakanlığınca kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması hedefiyle uygulanmaya konulan İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) İl Koordinasyon Toplantısı,İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin başkanlığında, Vali Davut Gül, mülki idare amirleri ve kurum müdürlerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Valilik Atatürk salonunda düzenlenen koordinasyon toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Bakan yardımcısı İnce, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek, Valiliklerdeki iyi uygulama örneklerini paylaşmak üzere İZDES Projesi (İzleme Değerlendirme Sİstemi)'ni başlattıklarını aktardı.

Projenin birinci aşamasında, 81 ili ziyaret ederek 4.000'e yakın personelle bir araya geldiklerini bildiren İnce, ziyaretler sonucu sorunlarla ilgili öneriler geliştirilerek hazırlanan raporların illerle paylaşılıp hızlıca hayata geçirileceğini dile getirdi.

Projenin ikinci aşamasının vatandaş odaklı hizmet seferberliği olarak devam ettiğini söyleyen İnce; "Sayın Cumhurbaşkanımızın"Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur" ifadeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı olarak Valiliklerimizde başlattığımız ''vatandaş odakli hizmet seferberliği'' kapsamında, bütün bürokratlarımızla sahaya iniyoruz. Bakan yardımcıları başkanlığında Bakanlığımız üst yöneticilerinden ve uzmanlardan oluşan heyetlerle 40 ilimizde ziyaret programlarımızgerçekleştirilmiş olup, kalan 40 ilimize en kısa sürede ziyaretler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda bugün 41. şehrimizde bulunmaktayız"dedi.

Vatandaş odaklı hizmet seferberliğinin, öncelikle "dinleme ve empati" prensibi üzerine kurgulandığı bir proje olduğunu vurgulayan İnce, "Bu proje kapsamındaBakanlığımızca uygulanan halk toplantıları, il ekonomi toplantıları, muhtar toplantıları ve muhtar bilgi sistemi, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, okul güvenlik koordinatörlüğü, okul servis araçlarının denetlenmesi gibi proje ve uygulamalar hakkında, ticaret sanayi odalari ve borsaları, esnaf ve sanatkâr odaları, ziraat odaları, muhtarlar, okul aile birlikleri ve sivil toplum örgütleri ile biraraya gelmeyi, görüş alışverişinde bulunmanın yanındaValiliklerimizin iletişim ve işbirliği kapasitesini de değerlendirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Projenin amaçlarından bir diğerinin ise Bakanlığın birimlerince sunulan emniyet, asayiş, trafik, 112, nüfus, göç müdürlüklerinin hizmetlerinden yararlanan vatandaşlarla birebirgörüşerekhizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetini ölçmek olarak belirlendiğini belirten İnce, bu çalışma sonucu hazırlanan raporlar doğrultusunda geçmiş medeniyetimize ve gelecek vizyonumuza uygun merkez ve yerel düzeyde yönetim politikaları ve stratejileri oluşturmak suretiyle vatandaş memnuniyetini arttırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek olduğunu ifade etti.

81 İlde hayata geçirilen Gaziantep'te de Vali Gül önderliğinde başlatılantrafikte yaya önceliğini kapsayan "Öncelik Hayatın, Öncelin Yayanın" kampanyasından da bahseden İnce, kampanya ile trafikte kazaları en aza indirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Yapılan basın açıklaması sonrası Açık Kapı ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) incelemelerde bulunan Bakan İnce programına esnaf, şehit ailesi ve Karataş Şehit Polis Yaşar Polat Merkez Amirliği ziyaretleriile devam etti.