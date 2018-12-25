Son Dakika Haberleri: İzdes Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi

İzdes Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında Düzce'ye gelen Merkez Valisi Sayın Hamza Erkal, İçişleri Bakanlığı Daire Başkanı Serkan Özmen ve heyet Vali Dr. Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

İzdes Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi, System.String[]
DÜZCE(İHA) – İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında Düzce'ye gelen Merkez Valisi Sayın Hamza Erkal, İçişleri Bakanlığı Daire Başkanı Serkan Özmen ve heyet Vali Dr. Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığının, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla "İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi" hayata geçirildi.

Bu kapsamda Merkez Valisi Sayın Hamza Erkal, İçişleri Bakanlığı Daire Başkanı Serkan Özmen ve heyet Vali Dr. Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti. Vali Zülkif Dağlı ziyaretlerinden ötürü heyete teşekkür ederek Bakanlığın Düzce'de yapacakları çalışmalar kapsamında burada bulunan değerlendirme heyetine çalışmalarında başarılar diledi. İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı yetkilileri ise yapılacak çalışma kapsamında bilgi verdiler.

Daha sonra Valilik Makam Toplantı Salonunda, Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarındaki faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıya Vali Dr. Zülkif Dağlı'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Adem Keleş, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya valilik birim müdürleri ve uzmanlar katıldı.

Toplantıda Bakanlığın vizyonu, strateji ve politikaları ile stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğinin yerinde gözlemlenmesi konuları ele alındı. Ayrıca hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliğin arttırılmasına yönelik önerilerde bulunulması ve gerekli tedbirlerin alınması, hizmet standartlarının geliştirilmesinin sağlanarak hizmetlerde kalitenin arttırılması ve koordinasyon kanallarının etkinleştirilmesi konularında görüş alış verişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca ekiple birlikte tüm katılımcıların görüşleri alınarak, Valiliğimiz İZDES Kontrol Listesinde yer alan konu başlıkları ve içeriğindeki sorular tek tek cevaplandırıldı. Toplantı yapılan değerlendirmelerle sona erdi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:10 Kaynak: İHA

Serkan, Merkez, Güncel
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