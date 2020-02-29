İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat İZDOB, 'Carmen' balesinin dünya prömiyerini yapacak - Son Dakika

İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında 33 askerin şehit edilmesi nedeniyle ertelenen İzmir Devlet Opera ve Balesinin (İZDOB) "Carmen" balesi prömiyeri, 2 Mart Pazartesi günü sahneye konulacak.

İZDOB,

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında 33 askerin şehit edilmesi nedeniyle ertelenen İzmir Devlet Opera ve Balesinin (İZDOB) "Carmen" balesi prömiyeri, 2 Mart Pazartesi günü sahneye konulacak.

Georges Bizet'nin "Carmen" operası müziği ile ilk kez ve orijinal bir koreografiyle oluşturulan 2 perdelik Carmen balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Eser, pazartesi günü sahneye konulacak prömiyerin ardından 3, 5, 7, 9, 24, 26 ve 30 Mart ile 9 ve 11 Nisan tarihlerinde de sahnelenecek.

Şef Tulio Gagliardo yönetiminde, koreograf Carlos Vilan tarafından sahneye taşınacak eserde, dekor tasarımları Tayfun Çebi, kostüm tasarımları Gülay Korkut, ışık tasarımları Müfit Özbek, video prodüksiyon uygulamaları Ahmet Şeren tarafından hazırlandı.

Carlos Vilan'ın librettosu ve koreografisiyle sunulacak olan eser, flamenko figürleri ve klasik bale harmanlanarak sahneye aktarılıyor.

Suriye, İdlib, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit oğlunun beresine sarılarak gözyaşı döktü
Esad Rejimini korku sardı! Avrupa ülkelerine "Türkiye'yi durdurun" çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidi Uzman Çavuş Emre Baysal'a son görev BM ve NATO olağanüstü toplanırken, TBMM'nin olağan gününde toplanma kararı tepki çekti

Son Dakika Haberleri
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini
16:33 Harvard'da Anadolu ezgileri
16:00 Derya Uluğ ve Asil Gök şehitlerimiz için şarkı yazdı
15:42 Hercai'nin son bölümünde neler yaşandı?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 17:17:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]