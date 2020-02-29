İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak - Son Dakika
Son Dakika Magazin İZDOB, 'Carmen' balesinin dünya prömiyerini yapacak - Son Dakika Magazin

İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

6 saat önce

Georges Bizet'nin "Carmen" operası müziği ile ilk kez ve orijinal bir koreografiyle oluşturulan 2 perdelik Carmen balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

İZDOB,

Georges Bizet'nin "Carmen" operası müziği ile ilk kez ve orijinal bir koreografiyle oluşturulan 2 perdelik Carmen balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Eser, pazartesi günü sahneye konulacak prömiyerin ardından 3, 5, 7, 9, 24, 26 ve 30 Mart ile 9 ve 11 Nisan tarihlerinde de sahnelenecek.


Şef Tulio Gagliardo yönetiminde, koreograf Carlos Vilan tarafından sahneye taşınacak eserde, dekor tasarımları Tayfun Çebi, kostüm tasarımları Gülay Korkut, ışık tasarımları Müfit Özbek, video prodüksiyon uygulamaları Ahmet Şeren tarafından hazırlandı. Carlos Vilan'ın librettosu ve koreografisiyle sunulacak olan eser, flamenko figürleri ve klasik bale harmanlanarak sahneye aktarılıyor.

Bornova, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

16 yıl sonra kavuştuğu kızı, beş gün sonra cinayete kurban gitti
Derya Uluğ ve Asil Gök şehitlerimiz için şarkı yazdı Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra görüntülendi Alişan, sınıra giden göçmenlere müdahale eden Avrupa ülkelerine tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 23:24:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]