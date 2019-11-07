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İZDOB'dan 10 Kasım konseri

6 saat önce

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılı dolayısıyla 10 Kasım'da Orhan Öner Özcan'ın "Her 10 Kasım-Atatürk İçin Ağıt" oratoryosunu seslendirecek.

İZDOB'dan 10 Kasım konseri, System.String[]

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılı dolayısıyla 10 Kasım'da Orhan Öner Özcan'ın "Her 10 Kasım-Atatürk İçin Ağıt" oratoryosunu seslendirecek.

Elhamra Sahnesi'nde saat 20.00'de başlayacak konserde, solistler Soprano Birgül Su Ariç, Mezzosoprano Eda Çapanoğlu, Tenor Oğuz Çimen ve Bariton Volkan Şen'e İZDOB Orkestrası ve Korosu eşlik edecek.

Orhan Öner Özcan yönetiminde sunulacak eser, on bir bölümden oluşuyor. Orkestranın çaldığı "Ti" sesi üstüne kısa bir bölümün ardından, "Yetmez mi?", "Ova", "Ben Bir Kadınım", "Bilmek İstersen", "Bilmek İsterdim", "Biliyorsun ya", "Yıldızın adı", "09.05/A", "09.05/B" başlıklarını taşıyor.

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:22 Kaynak: AA
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