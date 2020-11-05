İZDOB, depremzede çocuklar için müzik dinletisi ve bale gösterisi yapacak - Son Dakika

İZDOB, depremzede çocuklar için müzik dinletisi ve bale gösterisi yapacak
05.11.2020 17:31
İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) depremzede ailelerin çocukları için moral amaçlı etkinlik gerçekleştirecek.
İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) depremzede ailelerin çocukları için moral amaçlı etkinlik gerçekleştirecek.
İZDOB'da yapılan açıklamaya göre, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki çadır kentte 6 Kasım Cuma günü saat 13.00'de çocuk depremzedeler için gerçekleştirilecek etkinlikte, müzik dinletisi ve bale gösterisi sunulacak.
Etkinlikte İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, evini yitiren ve yaşamını evinden uzakta sürdürmek durumunda kalan vatandaşların çocuklarına, kostümleriyle sahneleyecekleri çeşitli performanslarla manevi destek eli uzatacak.
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