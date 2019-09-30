Son Dakika Haberleri: İZDOB perdelerini 3 Ekim'de açacak
Son Dakika Kültür Sanat Haber

İZDOB perdelerini 3 Ekim'de açacak

1 saat önce

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), perdelerini 3 Ekim'de açacak.

İZDOB perdelerini 3 Ekim'de açacak, System.String[]

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), perdelerini 3 Ekim'de açacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, perdelerini 3 Ekim saat 20.00'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" operasıyla açacak İZDOB, yeni sezonda 4 opera, 3 müzikal, 6 bale, 1 müzikli oyun, 4 çocuk oyunu sahneleyecek.

Şef Tulio Gagliardo yönetimindeki "La Traviata" operasında, İZDOB opera ve korosuna, solistler Eylem Demirhan Duru, Evren Işık, Burçin Savigne, Erdem Erdoğan, Levent Gündüz, Aydın Uştuk, İnanç Makinel, Tamer Peker, Cengiz Sayın, Nazlı Alptekin, Melisa Özdemir, Ayşe Özmen, Eda Çapanoğlu, Evrim Özülgen, Burak Dabakoğlu, Murat Direk, Christopher Gagliardo, Cihan Özmen, Nejad Beğde, Doğukan Özkan, Soner Yıldırım, Burak Bardakcılar, Başar Ünal, Mehmet Deren Eladağ ve Muzaffer Soydan eşlik edecek.

İZDOB etkinlikleri, geçen yıl hizmete giren Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nin yanı sıra Elhamra Sahnesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ile uygun sahnesi bulunan çevre iller ve açık hava mekanlarında sanatseverlerle buluşturulacak.

Gösterilere ait biletler, "www.biletinial.com" internet gişesi ile pazar günü dışında haftanın 6 günü İZDOB Elhamra ve Bornova Kültür ve Sanat Merkezi gişesinden temin edilebilecek.

Bornova, İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 30 Eylül 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Kendi yaptığı pistten ölüme havalandı 1 çocuk annesi kadına kocasından şok teklif: Üzerine kuma getireyim mi? Fuhuştan gözaltına alınan kadının paylaştığı videolar şaşkına uğrattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 18:50:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İZDOB perdelerini 3 Ekim'de açacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]