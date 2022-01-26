İZDOB sanatçıları Ödemiş Müzesinde konser verdi - Son Dakika

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçıları Ödemiş Müzesinde sahne aldı.

Konserde klarnet sanatçıları Özgür Erdem, Özlem Pınar, Tuğer Doruk ve Onur Yıldız, klasik müzikten tangoya kadar geniş bir yelpazedeki eserleri seslendirdi.

Konser sonrası Ödemiş Müze Müdürü Feride Kat, sanatçılara çiçek takdim etti.

Sanatçılardan Özlem Pınar, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen konserde sanatseverlerle buluşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Pınar, İZDOB sanatçılarının 2022 yılında Ödemiş'teki ilk konserini verdiğini belirterek, "Çok güzel bir seyirciyle karşılaştık. Soğuk bir hava olmasına rağmen sıcak bir atmosferde karşılandık." dedi.