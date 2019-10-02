Son Dakika Haberleri: İZDSO'dan yeni sezona "merhaba" konseri
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İZDSO'dan yeni sezona "merhaba" konseri

1 saat önce

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 2019-2020 sezonunu Hakan Şensoy şefliğinde ve piyanist Evgeni Bozhanov solistliğindeki konserle açacak.

İZDSO'dan yeni sezona

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 2019-2020 sezonunu Hakan Şensoy şefliğinde ve piyanist Evgeni Bozhanov solistliğindeki konserle açacak.

İZDSO'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleştirilecek açılış konserinde, Felix Mendelssohn'un "Fingal Mağarası", Modest Musorgski'nin "Bir Sergiden Tablolar" ve Frederic Chopin'in " Konçerto No.1" eserleri seslendirilecek.

Konserin şefliğini Hakan Şensoy üstelenirken, piyanoda solist Evgeni Bozhanov olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Sinan Olcay, yeni sezonda İzmirlileri güzel konserlerin beklediğini kaydederek, "2019-2020 sezonuna iyi hazırlandık. İzmirli sanatseverlere birbirinden değerli sanatçılarla, güzel anlar yaşayacakları konserlere imza atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Felix Mendelssohn, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:46 Kaynak: AA
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