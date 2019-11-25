İZDÜŞÜ Anadolu Belge ve Kültürel Çalışmalar Derneği, Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

İZDÜŞÜ Anadolu Belge Kültürel Çalışmalar Derneği Başkanı Selma Kara ve dernek üyeleri, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'yı ziyaret etti.

Cemiyetin toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette Kara, Altınkaya'ya dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Nezaket ziyaretinde bulunan konuklarına teşekkür eden Altınkaya, Kara'nın Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden öğrencisi olduğunu ve değerli çalışmalara imza attığını söyledi.

Selma Kara, Zincidere Mahallesi'nin tarihini anlattığı "Zincidere'deki Ioannis Prodromos Monastırı Yahud Moni Flavianon" adlı kitabını Altınkaya ve gazetecilere hediye etti.