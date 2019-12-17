İkili, 90'larda hit olan şarkılarını seslendirdi. İzel, son dönemde hakkında çıkan aşk haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, haberlerde adı geçen Hakan Verbiç'in avukatı ve yakın bir arkadaşı olduğunu belirtti.
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17.12.2019 15:10:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzel: Aşık değilim - Son Dakika