İzel: Aşık değilim - Son Dakika
Son Dakika Magazin İzel: Aşık değilim - Son Dakika Magazin

İzel: Aşık değilim

6 saat önce

İkili, 90'larda hit olan şarkılarını seslendirdi.

İzel: Aşık değilim, System.String[]

İkili, 90'larda hit olan şarkılarını seslendirdi. İzel, son dönemde hakkında çıkan aşk haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, haberlerde adı geçen Hakan Verbiç'in avukatı ve yakın bir arkadaşı olduğunu belirtti.

İzel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:54 
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