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İzel Bodrum'da tatil yapıyor - Son Dakika

İzel Bodrum'da tatil yapıyor

04.06.2021 12:18
İzel Bodrum'da tatil yapıyor, System.String[]

Ünlü sanatçı İzel, önceki gün Bodrum'daki Azka Otel'de denize girdi.

Uzun bir aradan sonra tatil yapma fırsatı bulan İzel, gün boyu plajda güneşlendi. Pandemiden önce verdiği on beş kilonun yarısını pandemide tekrar alan güzel sanatçı, yeniden diyete başladığını söyledi.

İZEL KİMDİR?

İzel, 29 Nisan 1969 tarihinde Yalova'da dünyaya gelmiştir. Tam adı İzel Çeliköz'dür. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu, üç telli kemençe eğitimi aldı. Okul ve cemiyet korolarında yer alan İzel, müzik dünyasına 1987 yılında Maksim Gazinosu'nda solistlerin arkasında kemençe çalarak adım attı.

1991 senesinde, İtalya'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi İki Dakika adlı şarkı ile temsil eden İzel, Grup Vitamin'in 1990-1991 arasındaki ilk kadrosunda yer aldı ve grubun ilk albümünde bulunan "Bol Vitamin", "Bir Derste" ve "Özgün Müzik" şarkılarına vokal yaptı.

1991 yılının sonlarına doğru üç tane üniversite öğrencisi (İzel-Çelik-Ercan), Ajda Pekkan'la Almanya'ya ön grup olarak turneye çıktı. Üç genç, ülkelerine döndüklerinde bir anda ünlü oldu. Duruma bakıp bir albüm yaptılar. Albüm bir milyon barajını aşmayı başardı. Çelik Erişçi'nin gruptan ayrılmasının ardından, İzel ve Ercan Saatçi bir albüm daha yaptı.

1994 senesinde Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda Burak Kut, Ercan Saatçi, Ferda Anıl Yarkın, Hakan Peker ve Seden Gürel'le beraber seslendirdiği ve müziğini yaptığı Biz Hep Böyleyiz şarkısıyla birincilik ödülünün sahibi oldu.

İzel'in ilk solo albümü Adak, 1995 yılında piyasaya çıktı. Albümde yer alan Hasretim'le büyük çıkış yapan İzel, "Ah Yandım" ve "Yakışıklım" adlı ait parçalarıyla aynı yıl, Altın Kelebek ve MGD'de En İyi Kadın Pop Sanatçısı ödüllerinin sahibi oldu.

Albümleri:

Özledim (İzel-Çelik-Ercan) (1991)

İşte Yeniden (İzel-Ercan) (1993)

Adak (1995)

Emanet (1997)

Bir Küçük Aşk (1999)

Bebek (2001)

Şak (2003)

Bir Dilek Tut Benim İçin (2005)

Işıklı Yol (2007)

Jazz Nağme (2010)

Aşk En Büyüktür Her Zaman (2012)

Kendiliğinden Olmalı (2019)

İzel'in rol aldığı diziler ve filmler:

2007 – Işıklı Yol (Kendisi) (TV Dizisi)

Ödülleri:

1992 – 20. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Grup (İzel-Çelik-Ercan)

1993 – Kuşadası Altın Güvercin Ödülleri – En İyi Beste (Biz Hep Böyleyiz)

1995 – 22. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Pop Kadın Sanatçı

1995 – 3. Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri – En İyi Pop Kadın Sanatçı

1997 – İstanbul FM Ödülleri – En İyi Kadın Sanatçı

1999 – 7. Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri – Yılın Müzik Yıldızı (tek kategori altında o yıl başarılı olan yorumculara verildi.)

2003 – İstanbul FM Ödülleri – En İyi Kadın Sanatçı

2005 – 4. MÜ-YAP Müzik Ödülleri – Altın Plaket

2005 – Siyaset Dergisi Ödülleri – En İyi Pop Kadın Sanatçı

İzel Bodrum'da tatil yapıyor

Grup Vitamin, İtalya, Müzik, Altın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İzel Bodrum'da tatil yapıyor - Son Dakika Magazin


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