İzel Kahraman: "Takımım Kosova'da kalmamı istedi" - Son Dakika
Son Dakika Spor İzel Kahraman: 'Takımım Kosova'da kalmamı istedi' - Son Dakika Spor

İzel Kahraman: "Takımım Kosova'da kalmamı istedi"

6 saat önce

Salgın nedeniyle maçların ertelenmesi sonrası evdeki günlerini AA muhabirine değerlendiren İzel, Kosova'daki durumun iyi olduğunu belirterek, "Buradaki durum Türkiye'ye göre iyi. 71 vaka sayısı açıkladılar ve bu zamana kadar bir kişi yaşamını yitirdi.

İzel Kahraman:

Salgın nedeniyle maçların ertelenmesi sonrası evdeki günlerini AA muhabirine değerlendiren İzel, Kosova'daki durumun iyi olduğunu belirterek, "Buradaki durum Türkiye'ye göre iyi. 71 vaka sayısı açıkladılar ve bu zamana kadar bir kişi yaşamını yitirdi. Umarım en kısa zamanda hasta olan kişiler de iyileşir. Koronavirüs salgını nedeniyle daha ne olacağı belli olmadığı için kulübüm benim Kosova'da kalmamı istedi. Ben bu tercihten yana rahatsız değilim." dedi.


Zamanı geldiğinde Türkiye'ye döneceğini vurgulayan genç voleybolcu, "Kaygım yok, sadece ailemi çok özlüyorum." ifadesini kullandı.


Kosova'da maçların tekrar oynanıp oynanmayacağı yönünde ülkenin spor bakanlığının kararını beklediklerini anlatan İzel, "Belirli bir tarih vermediler, umarım en kısa zamanda tekrar oynamaya başlarız. Geri dönmek için bir plan belirlemedim. Zaten bu konuları antrenörlerimle konuşuyorum. Elbet tekrar Türkiye'ye döneceğim." diye konuştu.


"12 gündür antrenman yapamıyoruz"


İlk kez büyük bir salgınla karşı karşıya kaldıklarını belirten İzel, şunları söyledi:


"Evet gerçekten böyle bir durumla kendi adıma ilk kez karşı karşıyayım. Geçmiş yıllarda da bu tarz salgınlar, dünyanın farklı ülkelerinde görülmüş. 12 gündür antrenman yapamıyoruz. Bu da ister istemez performansımızı etkileyecek. 13 gündür evdeyim. Bu durumdan rahatsız değilim. Her gün mutlaka bir saat sporumu yapıyorum. Hocamız bize evde kullanabileceğimiz gerekli spor aletlerini sağladı. Özellikle kitap okuyorum ve mutlaka müzik dinliyorum. Aynı zamanda bu süreçte yemek yapma konusunda kendimi çok geliştirdim."


Evde ağırlıklı olarak fitness çalıştığını vurgulayan İzel, "Pasör olduğum için daha çok ağırlık topuyla pas çalışmaları yapıyorum. Bizim işimiz daha çok saha olduğundan topla ilgili çok fazla bir şey yapamıyoruz ama fitness günlerimiz için evimizde olan aletlerimizi kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.


Tokyo 2020'nin ertelenmesi


Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesine değinen İzel, "Bence olimpiyatların ertelenmesi konusunda doğru karar verildi. Japonya da olimpiyatlar için tehlikeli bir yer. Virüs tehlikesi geçince tekrar bir düzenleme olur diye düşünüyorum. Olimpiyatlara katılma hakkı elde eden milli takımımızı tebrik ediyorum. Büyük başarı gösterdiler ve ülkemizi gururlandırdılar." değerlendirmesinde bulundu.


Virüs salgınının etkisinin sadece sporda olmayacağına dikkati çeken İzel, "Eğitim, iş hayatı gibi her şeyde aksama yaşanacak gibi gözüküyor. Gecikmeler yaşanabilir, sporda da sezonlar artık geç biter." diye konuştu.


"Herkes evinde kalmalı"


Virüs salgını nedeniyle dünyanın her yerinde insanların evinde kaldığını hatırlatan İzel, şunları söyledi:


"Şu an evimizde kalmamız gerekiyor ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmamamız lazım. Lütfen herkes en azından bu durumlar düzelene kadar evlerinde kalmalı. 60 yaş üstü yaşlılarımızı da bizim gibi gençler koruyacak. Onlara yardım edelim. Herkes evinde kalmalı. Sağlık Bakanımız da gerekli bütün açıklamaları ve uymamız gereken kuralları açıklıyor. Bu durumu tüm dünya olarak birlikte atlatacağız."


Evde kalanlara da tavsiyelerde bulunan İzel, "Evde kalmak büyük bir sorun değil. Şu anki dönem için bol bol ailenizle vakit geçirin, bu zamanlar her zaman çok değerlidir. Evde yapmaktan hoşlandığınız şeyleri yapın." diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye, Kosova, İzel, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:04 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'la görüştü
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi         
19:48
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek         
19:19
Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü         
19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti         
19:02
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı         
18:59
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!         
18:39
"Koronavirüsten öldü" ihbarının altından üvey anne cinayeti çıktı         
18:35
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek         
18:30
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı         
18:16
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir         
18:13
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi         
17:54
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi         
17:48
Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti         
17:33
Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti         
17:21
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı         
17:16
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü         
17:14
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı         
17:10
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu         
16:45
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü         
16:44
Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim         
16:43
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir         
16:42
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı         
16:37
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi         
16:34
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı         
16:25
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
16:25
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı         
16:23
Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı         
16:14
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu         
16:09
'Koronavirüsle savaşmaktan gurur duyuyorum' diyen sağlık çalışanı paylaşımından dolayı linç yedi 'Koronavirüsle savaşmaktan gurur duyuyorum' diyen sağlık çalışanı paylaşımından dolayı linç yedi         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2020 20:30:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzel Kahraman: "Takımım Kosova'da kalmamı istedi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]