İzel: vallahi 4 beden inceldim, açım aç - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzel: vallahi 4 beden inceldim, açım aç - Son Dakika

İzel: vallahi 4 beden inceldim, açım aç

6 saat önce

İzel: Vallahi 4 beden inceldim, açım açBOLU'daki bir alışveriş merkezinde (AVM) sahne alan ünlü şarkıcı İzel, "Vallahi 4 beden verdim. Açım aç. Diyorlar ki, 'Mide ameliyatı mı oldun?' Ben ödlek bir kadınım. Hayatta öyle şeyler olmaz" dedi.

İzel: Vallahi 4 beden inceldim, açım aç

BOLU'daki bir alışveriş merkezinde (AVM) sahne alan ünlü şarkıcı İzel, "Vallahi 4 beden verdim. Açım aç. Diyorlar ki, 'Mide ameliyatı mı oldun?' Ben ödlek bir kadınım. Hayatta öyle şeyler olmaz" dedi.

TEM yolunun Bolu Dağı mevkiindeki AVM'de sahne alan İzel, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere saatler öncesinden gelip, beklemeye başlayan hayranları İzel'i ön sıralardan takip edebilmek için birbirleriyle yarıştı. Konserde İzel sevilen şarkılarını, hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Konsere katılanlarla sohbet de eden İzel, zayıflamasının ardından çekilen fotoğraflarına 'fotoşop' yapıldığı yönünde eleştiride bulunanlarla ilgili izleyecilere "Fotoşop değil. Değil mi? Fotoşop değilmiş değil mi? İspat ettim" dedi.

İzel, 4 beden inceldiğini ifade ederek, "Vallahi 4 beden verdim. Açım aç. Diyorlar ki 'Mide ameliyatı mı oldun?' Ben ödlek bir kadınım. Dünyanın en ödlek kadınıyım. Hayatta öyle şeyler olmaz" diye konuştu.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde izleyiciler keyifli anlar yaşadı.

İzel: vallahi 4 beden inceldim, açım aç

TEM Otoyolu, Bolu, İzel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 06:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzel: Vallahi 4 beden inceldim, açım aç
Şarkıcı İzel, fazla kilolarından kurtuldu! Son haliyle hayranlarını şaşırttı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verdi Karaman'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri
00:46 Peş peşe 2 cinayet (3) - Son Dakika
00:44 Üşüyen köpekleri ısıtıp karınlarını doyurdular - Son Dakika
00:44 Irak'tan ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısına tepki - Son Dakika
00:42 Düzce'de dereye devrilen kamyonda sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika
00:36 Haşdi Şabi, ABD'nin hava saldırısında 19 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
00:25 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verdi - Son Dakika
23:39 Karaman'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 00:48:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzel: vallahi 4 beden inceldim, açım aç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]