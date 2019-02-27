Son Dakika Haberleri: İzelman'daki Tis Görüşmeleri

İzelman'daki Tis Görüşmeleri

1 saat önce

İzmir'de bir grup işçi, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN AŞ çalışanları ile DİSK Genel İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde sendikalarına destek vermek için yürüyüş yaptı.

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İzmir'de bir grup işçi, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN AŞ çalışanları ile DİSK Genel İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde sendikalarına destek vermek için yürüyüş yaptı.

Konak ilçesi Şehitler Caddesi üzerinde bir araya gelen sendika üyeleri, "Bu kente beraber hizmet ediyoruz, bu emeği beraber büyütelim" yazılı pankart taşıyarak, "birleşe birleşe kazanacağız", "sadaka değil toplu sözleşme" şeklinde slogan atarak yürüdü.

İşçiler Caddesi üzerindeki İZELMAN binasına kadar yürüyen grup burada, sendikalarına alkışlarla destek vererek slogan attı.

İZELMAN AŞ ile DİSK Genel İş Sendikası arasında sürdürülen ve yaklaşık 7 bin işçiyi ilgilendiren 9. dönem TİS görüşmeleri ocak ayında başlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:27 Kaynak: AA

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