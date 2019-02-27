İzelman'daki Tis Görüşmeleri
1 saat önce
İzmir'de bir grup işçi, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN AŞ çalışanları ile DİSK Genel İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde sendikalarına destek vermek için yürüyüş yaptı.
İzmir
'de bir grup işçi, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN
AŞ çalışanları ile DİSK Genel İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde sendikalarına destek vermek için yürüyüş yaptı. Konak
ilçesi Şehitler Caddesi üzerinde bir araya gelen sendika üyeleri, "Bu kente beraber hizmet ediyoruz, bu emeği beraber büyütelim" yazılı pankart taşıyarak, "birleşe birleşe kazanacağız", "sadaka değil toplu sözleşme" şeklinde slogan atarak yürüdü. İşçiler Caddesi
üzerindeki İZELMAN binasına kadar yürüyen grup burada, sendikalarına alkışlarla destek vererek slogan attı.
İZELMAN AŞ ile DİSK Genel İş Sendikası arasında sürdürülen ve yaklaşık 7 bin işçiyi ilgilendiren 9. dönem TİS görüşmeleri ocak ayında başlamıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:27 Kaynak: AA
Cani Hırsızın, Kuyumcuya Kurşun Yağdırdığı Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Ünlü Anketçi Duyurdu! Bir Değil İki Yeni Parti Geliyor
Mersin'de 70 Kişilik Geçici İşe 13 Bin 9 Kişi Başvurdu
1 Kişilik Temizlik Görevlisi İşi İçin 6 Bin 198 Kişi Başvurdu