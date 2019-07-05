İZENERJİ'nin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmadı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İZENERJİ şirketi ile DİSK Genel-İş 2 No'lu Şube arasında, 4 aydır sürdürülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde, ara bulucu süreci sona erdi. Uyuşmazlık tutanağının sendikaya ulaşmasının ardından grev ilanı, asılacak. 5 bin 80 işçiyi kapsayan TİS görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Genel-İş 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız, "28 Haziran'dan itibaren 60 günlük süre başladı. Bu süre zarfında uzlaşabilirsek sorun yok. Masabaşında uzlaşamazsak grev kararını asacağız. Greve çıkmamız gerekiyorsa çıkacağız" dedi.İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZENERJİ şirketi ile iş yerinde örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, ara bulucu sürecinde de uzlaşmaya varılamadı. Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız; belediye bünyesindeki temizlik, park bahçeler, fen işleri, katı atık, çevre temizliği, makine atölyeleri, İZSU, ESHOT, hastane ile huzurevleri gibi 20 birimde çalışan işçilerin ekonomik ve sosyal haklarının yeniden belirleneceği TİS görüşmelerine dair bilgi verdi. Yıldız, şirket bünyesinde 4 farklı çalışma grubunun olduğunu, işverenin de taban ücrete en düşük 21, ortalama ise yüzde 25 oranında zam önerdiğini söyledi. İZENERJİ bünyesinde çalışan personelin, İZELMAN'da çalışanlarla aynı işi yaptığını; ancak ücretler ve sosyal haklar konusunda ciddi farklar olduğunu belirten Yıldız, "Kimsenin cebine giren parada gözümüz yok; ama bu durum iş barışını bozuyor" dedi.'GREVE ÇIKMAMIZ GEREKİYORSA ÇIKACAĞIZ'TİS taslağındaki 68 maddenin 66'sı üzerinde uzlaşmaya varıldığını kaydeden Yıldız, "Yalnızca taban ücreti, enflasyon ve refah payı konusunda henüz istediğimizi alamadık. Görüşmeler sürüyor. TİS'te geldiğimiz aşamayı işçi arkadaşlarımıza soracağız. Eğer kabul ederlerse sözleşmeyi imzalayacağız. Etmezlerse görüşmeler sürecek" diye konuştu.Martta başlanan görüşmelerde, büyükşehir bürokratları ile tam olarak uzlaşmaya varamadıklarını ve uyuşmazlık tutanağı tutulduğunu aktaran Yıldız, "Deyim yerindeyse kum saatini ters çevirdik. 28 Haziran'dan itibaren 60 günlük süre başladı. Bu süre içinde uzlaşabilirsek sorun yok; ama uzlaşamazsak yasal haklarımızı kullanacağız. Grev kararını asacağız. Greve çıkmamız gerekiyorsa çıkacağız" dedi.'ŞİRKETLER ARASINDAKİ MAKAS DARALDI'Yaptıkları görüşmelerin ardından şirketler arasındaki ekonomik makası daralttıklarını da belirten Arif Yıldız, "Yüzde 40'lık uçurum, yüzde 20'ye kadar indirildi. Bu sözleşmede ilk kez 1600 TL'lik alışveriş çeki talep ettik. Ayni veya nakdi ödenmesi konusunda uzlaşıldı. Şirketler arasında eğitim yardımlarında da uçurum vardı. Daha önce birine 500 TL diğerine bin 500 TL yardımı veriliyordu. Bu rakamlar eşitlendi; ama burada iyi bir toplu sözleşme bitirmek önemli değil. Önemli olan cebine koyduğunu koruyabilmek. O nedenle biz önümüzdeki günlerde kazandığımızı koruyabilmek için bütün işçi arkadaşlarımızla bir mücadele hattı belirleyeceğiz" diye konuştu.TİS'ten Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçen 800 işçi ile birlikte toplam 5 bin 80 işçi faydalanacak.

- İzmir