Izgara ile traktör arasına sıkışan çiftçi öldü - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kendisine ait bağda çalıştığı sırada traktörün arkasına bağlanan ızgara ile traktörün arasına sıkışan çiftçi feci şekilde can verdi.

Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye bağcılık yapan çiftçi Osman Mutlu (51), kendisine ait tarlada ızgara çekme işlemi yapıyordu. 45 AFG 444 plakalı traktörüyle ile arkasında bulunan ızgaraları bağlayan kolların arızalanması üzerine Mutlu, traktöründen inerek tamir etmeye çalıştı. Izgara hidroliğinin birden çalışması nedeniyle Osman Mutlu ızgara ile traktör arasına sıkıştı. Traktörü gören çevredeki çiftçilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Mutlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Feci şekilde hayatını kaybeden Osman Mutlu'nun cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA