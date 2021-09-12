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İZGİM 19 Eylül'de açılacak - Son Dakika

İZGİM 19 Eylül'de açılacak

12.09.2021 12:45
İZGİM 19 Eylül'de açılacak, System.String[]

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen İzmit Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM), 19 Eylül Pazar günü açılacak.

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen İzmit Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM), 19 Eylül Pazar günü açılacak.

Girişimci kadınların yeni iş fikirleri geliştirmesini sağlayarak üretimde katma değer oluşturmalarını isteyen İzmit Belediyesi, Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) ile kadınlara mentörlük ve danışmanlık hizmeti verecek. Kadınların iş hayatında gelişmelerine yardımcı olarak üretime teşvik edilecekleri ve hayata daha güvenle bakacakları bir üretim merkezi olan İZGİM, 19 Eylül Pazar günü törenle açılacak.

Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, eşitlikçi bir toplumsal yapının inşası ve kadının sosyal ve ekonomik hayata katılması için çalışmalar yapacak olan İZGİM'de, İzmit'te yaşayan ve desteklenmesi gereken kadın, çocuk ve ailelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapılacak. Ayrıca kadın, çocuk ve ailelere yönelik sorunları çözmek için danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilecek. Kadınlara yeni iş geliştirme döneminde destek sunacak olan merkez, yeni iş fikirlerine mentörlük ve danışmanlık yaparak kadın girişimciliğinin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olacak. Aynı zamanda sosyal ve hukuksal desteğin sağlanacağı merkezde kapasite güçlendirme eğitimleri verilecek. Merkezde bulunan girişimci ofisinde kadınlara ortak ofis, ekipman, yönetim, mali kaynaklara erişim ve teknik destek verilecek. Kadın Girişimciler Merkezi'nde düzenli olarak verilecek eğitim ve seminerler ile kadınlar bilgilerini güçlendirecek. İZGİM'de projeleri olan ve kendi hesabına çalışan 5 kadın bir araya gelerek mikro kredi hizmeti sayesinde bin TL ile 15 bin TL aralığında kredi çekebilecek.

Atölyelerde üretiyorlar

İZGİM'de faaliyetlerine başlayan atölyeler ile kadınlar el emeği ürünlerini İzmitlilerle buluşturacak. Merkezde mum, sabun, tokat baskı, mozaik, seramik, çini, hediyelik eşya, makrome, deri, takı tasarım ve keçe atölyeleri faaliyet gösteriyor. Ayrıca üreten kadınların ürünlerinin tanıtım ve pazarlanması noktasında imkan sağlanacak.

Aile danışmanlığı

Aile Rehberlik Merkezi hizmetinden vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabilecek. 45-50 dakika sürecek olan seanslarda gerektiğinde ölçek, anket, form ve çocuklar için oyun terapisi ve değerlendirme materyalleri kullanılacak. Gebe eğitim sınıfı ile alanında uzman kişilerden anne ve çocuk sağlığı konusunda anne adaylarına gebelik eğitimleri verilecek. Aynı zamanda hamile pilatesi ve yoga eğitimleri merkezde bulunan spor salonunda eğitmen eşliğinde verilecek.

Diyetisyen hizmeti

Merkezde, hastalıklarda beslenme, kilo alma, kilo verme, gebelik ve emzirme dönemi beslenmesi, çocuk beslenmesi, sporcu beslenmesi, adölesan (ergen) beslenmesi ve kilo yönetimi alanlarında hizmet verilecek. Seanslar 25-30 dakika aralığında sürecek. Danışanların son 3 ay içerisinde yaptırmış oldukları kan tahlilleri incelenerek el edilen bilgiler ışığında kişiye özel beslenme programı oluşturulacak. Diyetisyen hizmetine her yaş grubundan kadın ve erkekler başvurabilecek.

Çocuklar ve gençler için alanlar

İZGİM'de bulunan çocuk kütüphanesinden 7-12 yaş aralığındaki çocuklar faydalanabilecek. Yüzlerce kitabın yer aldığı kütüphanede çocuklar üyelik formu doldurarak diledikleri kitabı okuyabilecek. Ayrıca etüt merkezinde ortaokul ve lise öğrencileri sessiz bir ortamda verimli bir şekilde ders çalışabilecek. 15 kişi kapasiteli etüt merkezinde öğrenciler için internet hizmeti de olacak. Yine merkezde yer alan çocuk oyun alanına ebeveynler çocuklarını günde iki saat alanında uzman personele emanet edebilecek.

Spor salonu

Merkezde bulunan spor salonunda reformer pilates, mat pilates, gebelere özel pilates ve yoga, step aerobik, kardio, hit kardio, kondisyon aletleriyle egzersiz branşlarında eğitmen eşliğinde hafta için her gün 4 gruba hizmet verilecek. - KOCAELİ

İZGİM 19 Eylül'de açılacak

Kocaeli, Kredi, Pazar, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İZGİM 19 Eylül'de açılacak - Son Dakika


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