İZİKAD Akademi Eğitimleri sürüyor - Son Dakika

Vadeli piyasalar konusunda başucu kitabı olan 'Baykuşun Gör Dediği'nin çok değerli bir kitap olduğunu ifade eden İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, "Dünya ekonomisini ve trendleri anlamak için finansal piyasaları iyi bilmek gerekiyor. Irmak Nural'ın kitabı bu konuda tam bir başucu kitabı. Ben bu vesile ile İZİKAD Eğitim ve Mentörlük Çalışma Grubu Lideri Şenay Karasu'ya da teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantının açılışında konuşan İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, İZİKAD Akademi Eğitimleri'ne her alanda ve konuda, yetkin isimlerle devam ettiklerini söyledi. Son olarak İZİKAD Üyesi, finans uzmanı ve yazar Irmak Nural'ı ağırlamak istediklerini ifade eden Sezgin, "Finansal okur yazarlık günümüzde neredeyse okur yazarlık kadar önemli hale geldi. Bu anlamda özellikle finansal piyasalara içerden bir bakış sunan ve bu piyasalara uzak insanların anlayabileceği bir dille yazılmış Baykuşun Gör Dediği, son derece değerli bir kitap" dedi.

Finans Uzmanı, Yazar Irmak Nural, öncelikle İZİKAD Eğitim Mentörlük Çalışma Grubu'na teşekkür ederek sözlerine başladı. İZİKAD Eğitim Mentörlük Çalışma Grubu'nda finansal piyasalarla ilgili üç sunum gerçekleştirdiğini dile getiren Nural, " Buradaki etkileşimlerden kitabım için çok çıkarımlarda bulundum. Bu kitabı yazdığım süreç boyunca bana destek olan tüm İZİKAD ailesine teşekkür ederim" dedi.

Vadeli finans piyasalar nedir ne değildir?

Jeramy Rifkin'in bir sözünden yola çıkarak bu kitabı yazmaya karar verdiğini ifade eden Nural, "Rifkin, 'Bilgi, kolektif refah için paylaşılan sorumlulukların ifadesidir' der. Ben de bu sorumlulukla yazdım bu kitabı. Dünya finans piyasaların büyük bölümünü vadeli piyasalar oluştururken ülkemizde vadeli finans piyasaları konusunda yeterince bilginin olmadığını görüyorum. Oysaki vadeli piyasalar hayatın tam ortasında. Kitabımın odak noktası tam da burası" diye konuştu.

Baykuşun Gör Dediği kitabının çözüm odaklı bir kitap olduğunu belirten Nural, "Büyük yatırımcılar piyasalarda işlem yaparken kendilerini koruyacak önlemler alıyorlar. Mesela swap işlemleri yapıyorlar, hedge ediyorlar. Ama KOBİ'ler, küçük kuruluşlar, küçük yatırımcılar kendilerini koruyamıyor, risk yönetimini yapamıyorlar. Bir yatırımın yüzde 50'si bilgi ve zamanlama ise yüzde 50'sini psikoloji oluşturuyor. Panik olduğunuz zaman zarar edersiniz. Bu anlamda kitabım bu kesime bir rehber olma amacı güdüyor" dedi.