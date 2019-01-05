İZİKAD'dan "Gelecek için Kadın Konuşmaları"

Bu kapsamda 14 Ocak günü saat 13.00'da İzmir Ticaret Odası'nda yapılacak "Gelecek İçin Kadın Konuşmaları" başlıklı proje kapanış toplantısının konuşmacıları ise Şafak Pavey, Gülsün Bilgehan Toker ve Canan Güllü olacak.

Karşıyaka Belediyesi, Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri, Aydın, Manisa ve Denizli Ticaret Odaları'nın da katkı koyduğu proje kapsamında iş kadınlarının güçlendirilmesini amaçlayan eğitim, toplantı ve dağıtım faaliyetleri yürüttüklerini söyleyen İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, hedef grubu olarak iş hayatındaki kadınlar olduğunu ifade etti.

Gelecek için Kadın Konuşmaları etkinliğinin Ege Bölgesi'ndeki İş Kadınları Derneklerinde Kapasite Geliştirme projesi kapsamında düzenlendiğini söyleyen Serter, "Kadını, kadına dair sorunları, kadın bakış açısıyla çözüm önerilerini kadınlardan dinleyeceğiz. Kadını en iyi kadın anlar anlayışıyla kadınların iş yaşamındaki görünürlüğünü arttırmaya ve STK'ları daha aktif olmaya teşvik ediyoruz" diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası'nda 14 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 13.00'da düzenlenecek olan etkinliğe başta kadınlar olmak üzere kadınların sorunlarını dert edinmiş herkesi beklediklerini söyleyen Serter, "Toplantımıza 24. Dönem İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, 26. Dönem Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan Toker ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü olacak. Ayrıca konuk olarak Yönetmen-Video Tasarımcısı Ece Kınacı, Kız Başına Proje Ekibi, SciChallenge birincisi Berna Akdeniz ve Leyla Al Masoud, İnspo Dünya birincisi Pelin Kaya ve Zeynep Özkundakçı da katılacak.