İZİKAD, Filiz Ceritoğlu Sengel'i ağırladı - Son Dakika

İZİKAD, Filiz Ceritoğlu Sengel'i ağırladı

27.05.2021 08:21
İZİKAD, Filiz Ceritoğlu Sengel'i ağırladı, System.String[]

İzmir İş Kadınları Derneği'nin (İZİKAD) aylık üye toplantısına Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel katıldı.

Sengel: "Kadınlar geri durmamalı, siyasete girmeli"

Çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıda konuşan ve kadınlara seslenen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Paçanızdan çeken olsa da, 'sen geri dur, biz varız burada' diyen erkekler olsa da kadınlar geri durmamalı, siyasete girmeli" dedi.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, pandemi döneminde göreve geldiklerinden dolayı çevrimiçi hayata uyum sağlamak durumunda kaldıklarını belirterek, "Aylık üye toplantılarımızı, çalışma kurulu toplantılarımızı dijital zemin üzerinden yapıyoruz. Bu ayki üye toplantımızda Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'i ağırlamak istedik" dedi.

Bir ay boyunca yaptıkları etkinliklerin birer özetini anlatan İZİKAD Başkanı Sezgin, "Umuyorum ki bu tam kapanma sonrası daha sağlıklı günlerde, fiziksel olarak yan yana, aynı ortamda buluşarak toplantılar da yapabilmeyi umuyoruz" diye konuştu.

"Kadınlar bu ülkede yaşam mücadelesi veriyor"

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise İZİKAD ile işbirliği protokolü yaptıklarını hatırlatarak, iş kadınları ile beraber çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kendini İZİKAD'ın konuğu değil yol arkadaşı olarak gördüğünü söyledi.

Türkiye'de kadınların hakları konusunda geri gittiğini ifade eden Sengel, "Gönül isterdi ki kazanımlarımızı konuşalım ancak bugün bu ülkede kadınlar yaşam mücadelesi veriyorlar" dedi.

Kadınları siyasette vitrin süsü olarak kullananlara tepki koyulması gerektiğini vurgulayan Sengel, "Yaşamın sosyal ve ekonomik hayatında bulunan kadınlara da bu mücadelede büyük iş düşüyor" dedi. Efes Selçuk Belediyesi olarak kadınları iş hayatına dahil etmeye çalıştıklarını ifade eden Sengel, "Evinde çalışan kadınların ürünlerini satmasını sağladık, kooperatifleştirdik ve yanyana gelmelerini sağladık. Bütün projelerin merkezine kadınları koyduk. Bunda benim kadın olmam etkili olmadı, Efes'in Selçuk'un ihtiyaçlarını gözettik" dedi.

"Kadınlar asla geri durmamalı"

Sabahın ayazında, saat 6'da tarlaya, bahçeye giden kadınlar için erken saatte açılan bir kreş kurduklarını ifade eden Sengel, "Toplumun ihtiyacı neyse onu vermekle yükümlüyüz. Efes ve Selçuk'un ihtiyaçları için proje geliştiriyoruz, geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Geçmişte bir STK başkanı olarak bir çok projeler ürettiğini ve bunları belediye başkanlarına anlatmak, kabul ettirmekle uğraştığını söyleyen Sengel, "Baktım olmuyor, o mührü elime almaya karar verdim ve siyasete girdim. Paçamızdan çekseler de, "sen geri dur, biz varız burada' diyen erkekler olsa da kadınlar asla geri durmamalı, siyasete girmeli" dedi.

"İstanbul Sözleşmesi 'vazgeçtim' demekle kaldırılamaz"

İstanbul Sözleşmesi'ne de değinen Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel, "Ben vazgeçtim oynamıyorum demekle olmuyor o iş. Biz meydanlarda, platformlarda da belediye binasında astığımız pankartlarla İstanbul Sözleşmesi'ni yaşatmaya söz verdik. Bundan da vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İZİKAD, Filiz Ceritoğlu Sengel'i ağırladı - Son Dakika


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