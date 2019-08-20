Son Dakika Haberleri: İZİKAD yeni ormanlar için seferber olacak
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İZİKAD yeni ormanlar için seferber olacak

1 saat önce

İZİKAD, yaptığı açıklama ile son günlerde İzmir'in çevre ilçelerinde süren ve bir türlü söndürülemeyen orman yangınlarına tepki gösterdi.

İZİKAD yeni ormanlar için seferber olacak, System.String[]

Yanan ormanların başta İzmir olmak üzere Türkiye'nin ve tüm insanlığın bir değeri olduğunu söyleyen İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, "Ciğerimizi yaktılar. Bu yanan bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için İZİKAD olarak her tür desteği vermeye hazırız. Bu alanlar üzerinde yapılacak her tür tasarrufun takipçisi olacağımızı da buradan bildirmek istiyorum" dedi.

Orman yangınlarının bu ülkenin temel sorunlarından biri olduğunu ifade eden Serter, "Sıcak bir coğrafyada, her yaz orman yangınları ile mücadele edilen bir ülkede yaşıyoruz. Bu orman yangınlarına karşı toplumsal bir bilinç oluşturulmalı ve devletin bu konuda atması gereken adımları atması yönünde kamuoyu oluşturmalıyız" dedi.

Özellikle helikopter ve yangın uçağı filosunun kurulmasının çok önemli olduğunu söyleyen Serter, "Bizim gibi orman yangınları ile mücadele etmek durumunda olan bir ülkenin çok gelişmiş ve mülkiyeti devletimize ait bir orman yangını havadan müdahale filosu kurulması gerekiyor. Maliyet bu konuda hiç önemli değil. Ülkemiz böylesi bir filoyu kuracak, olanı etkili hale getirecek güçtedir ve acilen bu adımları atması gerekiyor. İZİKAD olarak bu alanların tekrar orman vasfı kazanması için atılacak her adımın destekçisi olacağımızı, bu konuda sorumluluk alacağımızın bilinmesini istiyorum" dedi.

Türkiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:44 Kaynak: Bültenler
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