İzin belgesi için ziraat odalarına akın ettiler - Son Dakika

İzin belgesi için ziraat odalarına akın ettiler

Ziraat Odası önünde uzun kuyruk oluştu

Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş:

"Son 3 gün içerisinde odamıza çiftçilik belgesi almak için ortalama 2 bin çiftçimiz başvurdu"

SAKARYA - Korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak olan 17 günlük kısıtlamaya saatler kala kısıtlama günlerinde tarımsal faaliyetlerini sürdürmek isteyen Sakaryalı çiftçiler, izin belgesi alabilmek için Ziraat Odaları'nda kuyruk oluşturdu.

Dünyada ulusal pandemi olan korona virüs ile mücadele, ülkemizde de sıkı tedbir ve önlemler eşliğinde devam ediyor. Bu doğrultuda korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak olan 17 günlük kısıtlama kararı alındı. 'Tam kapanma' sürecinde çiftçilerin muaf olacağının açıklanması üzerine ise Sakaryalı çiftçiler, üye oldukları Ziraat Odaları'nın yolunu tuttu. Tarımsal faaliyetlerini sürdürmek isteyen çiftçiler, izin belgesi alabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren Adapazarı ilçesinde bulunan Ziraat Odası'nın bulunduğu bina önünde kuyruklar oluşturdu. Odanın giriş kapısındaki merdivenlerden yola kadar uzanan kuyrukta çiftçiler, tarlalarında rahat çalışabilmek ve tarlalarına gidip gelebilmek için izin belgesi almaya çalışıyor. Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş ise izin belgesi alan ve alacak olan vatandaşların belgenin, farklı amaç için kullanılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Çiftçi izin belgeleri için akın ettiler

Tam kapanmanın yaşanacağı 17 günlük süre zarfı içerisinde çiftçilerin panik yapmaması gerektiğini hatırlatan Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı son kısıtlamalar ile birlikte çiftçilerimiz, Ziraat Odalarımıza çiftçi izin belgeleri için akın etmiş bulunmaktalar. 17 günlük uzun bir süre var. Şuanda Sakarya'da ekim dönemine denk gelindiği için çiftçilerimiz büyük bir panik yaptı, aslında panik yapmalarına gerek yok. 17 günlük kısıtlamada, tüm zirai ilaç, tohum bayileri açık olup çiftçimize hizmet verecektir. Bunun yanı sıra Zirai Aletler Sanayi Sitemizde traktör servisleri, traktör yedek parça dükkanları ve zirai ekipman satan dükkanlarımız hepsi kısıtlamada çiftçimize hizmet vermeye devam edecek" dedi.

Üç günde 2 bin üzerinde çiftçi başvurdu

Son 3 gün içerisinde 2 binin üzerinde çiftçinin, izin belgesi almak için odaya başvurduğunu aktaran Başkan Ateş, "Odamızın ortalama 14 bin üyesi var, yasakların açıklanması ile birlikte son 3 gün içerisinde odamıza çiftçilik belgesi almak için ortalama 2 bin çiftçimiz başvurdu. Pandemi sürecinde diğer çiftçilerimiz de belgelerini aldılar. Yasaklarda çiftçilerimizin sıkıntı yaşamamaları adına belgelerini veriyoruz. Çiftçilerimiz mağdur etmemek adına ne gerekiyorsa yapıyoruz" diye konuştu.

Suistimal etmek isteyenlere cezai işlem uygulanıyor

İzin belgelerini alan çiftçilerin bu belgelerini başka amaçlar için kullanmaması konusunda da uyaran Başkan Ercan Ateş, "Belgelerimizde, çiftçilerimizin ikamet adresi ile tarlalarının adresleri belli. Bu belgeler ile evlerinden, tarlalarına, tarlalarından zirai ilaç bayilerine gidebilecekler, başka amaçlı kullanamayacaklar. Suistimal etmek isteyenler oldu, onlara da kolluk kuvvetleri tarafından cezai işlem uygulandı. Bu belgelerin amacı dışında kullanılmamasını çiftçilerimizden rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Yoğunluk had safhada

İzin belgesi almak için Ziraat Odasına gelerek sıraya giren çiftçi Mahmut Küksal, "Buraya Ziraat Odasından çiftçi izin belgesi almak için geldim. 17 günlük kısıtlamada mağduriyet yaşamamak adına çocuklarım ve kendime izin belgesi alarak ekim, dikim işlerine devam edeceğiz. Allah razı olsun Ziraat Odaları da bize önderlik yaptı ve bu kadar yoğunluğa rağmen burada güzel bir hizmet verdiklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yoğunluk had safhada, sıraya girildiği zaman en az 2 saat beklenebiliyor. Yaşımdan dolayı ayakta o kadar süre duramıyorum ve o yüzden çocuğumu sıraya bıraktım, sıra gelince gidip kimlikleri vererek izin belgemi alacağım" şeklinde konuştu.