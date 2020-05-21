İzin belgesini alan 65 yaş üstü vatandaşlar İstanbul'dan ayrılmaya başladı - Son Dakika

İzin belgesini alan 65 yaş üstü vatandaşlar İstanbul'dan ayrılmaya başladı

Esenler Otogarı'ndan 65 yaş üstü ve çay hasadı yolculuğu devam ediyor

İSTANBUL - İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan 65 yaş üstü vatandaşlar ve çay hasadı için Karadeniz'in çeşitli illerine giden yolcular yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara bir ay dönmemek şartıyla seyahat izni verildi. Bugün saat 09.00 itibariyle e-devlet üzerinden izin belgelerini alan 65 yaş üstü vatandaşların yolculukları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çay hasadı için seyahat edebilen vatandaşlar ile 65 yaş üstü vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Trabzon'a 72 yaşındaki babası Mustafa Öztürk'ü gönderen Celal Öztürk, "İzin belgesini aldık Trabzon'a çay toplamaya gidiyor. 72 yaşında babam. Bunalmıştı burada misafirliğe gelmişti. Şimdi hem çaya gidiyor hem de buradan kurtuluyor. İzni e-devlet üzerinden kolay aldık" dedi.

Rize'ye giden 71 yaşındaki bir başka yolcu Miyase Uluşahin ise, "Rize'ye gidiyorum. İzin belgesini aldık. Ben 2 aylığına gelmiştim kala kala 5'inci aya girdik. 5 aydır buradayım alana kadar canımız çıktı. 71 yaşındayım. Daha gelmem İstanbul'a ne geleceğim" diye konuştu.

Karadeniz'e sefer düzenleyen firma yetkilisi Eray Eray, "Çay hasadı için ilgili genelge gereği seyahat izni olan yolcularımızı memleketlerine ulaştırmak üzere seferleri organize ettik. Dün başlamış olan izin süreciyle birlikte dün 40 seferimiz mevcuttu, bugün yine 41 seferimizle yolcularımızı memleketlerine uğurluyoruz" şeklinde konuştu.