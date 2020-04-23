İzin belgesini unutan market çalışanı ceza yedi - Son Dakika
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İzin belgesini unutan market çalışanı ceza yedi

6 saat önce

İzin belgesini unutan market çalışanı ceza yedi Market çalışanı: "Beş dakikalık yol, evrakları alayım geleyim" Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde izin belgesini unutan bir market çalışanı ceza yedi.

İzin belgesini unutan market çalışanı ceza yedi

Market çalışanı: "Beş dakikalık yol, evrakları alayım geleyim"

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde izin belgesini unutan bir market çalışanı ceza yedi. O vatandaş, "Hiç yardımcı olmuyorsunuz ki ama dükkanım şurada beş dakikalık yol, evrakları alayım geleyim" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamayla birlikte boşalan megakent sessizliğe bürünürken polis ekiplerinin de İstanbul'da denetimleri sürüyor. Kısıtlama sonrası Kağıthane İmrahor Caddesi'nde vatandaşlara yönelik denetim gerçekleştirilen ekipler, vatandaşlara kısıtlamadan muaf olup olmadıklarını ve belgelerini sordu. İddiaya göre market çalışanı olduğunu söyleyen vatandaş, izin belgesini unuttuğunu söyledi. Ekipler işlem yapmaları gerektiğini söyleyince, vatandaş uzun süre ekipleri ikna etmeye çalıştı. Çabaları başarılı olmayan vatandaşa yanında izin belgesi olmadığı için polis ekipleri cezai işlem uyguladı.

"Beş dakikalık yol, evrakları alayım geleyim"

İzin belgesini unuttuğunu ifade eden vatandaş, "Evraklarımızı unuttuk, belgem var, isterseniz ruhsatı bırakayım size, dükkandan evrakları alayım geleyim. Hiç yardımcı olmuyorsunuz ki ama dükkanım şurada beş dakikalık yol, evrakları alayım geleyim" dedi.

İzin belgesini unutan market çalışanı ceza yedi

İstanbul, Polis, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:06 Kaynak: İHA

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